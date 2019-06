El PSOE gobernará en Navalmoral de la Mata con la abstención de Cs

El PSOE continuará gobernando en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata gracias a la abstención de los dos concejales de Ciudadanos, ya que se ha establecido un «acuerdo puntual», según lo definen.

La candidata del PSOE a la alcaldía de Navalmoral y actual alcaldesa en funciones, Raquel Medina, y el candidato de Ciudadanos, Ángel Muñoz, firmaron ayer este pacto por el que los dos ediles de la formación naranja se abstendrán para permitir el gobierno socialista.

Cabe destacar que en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el PSOE fue la fuerza más votada en Navalmoral, donde obtuvo 7 concejales, frente a 5 del PP; dos de Ciudadanos, mientras que Extremeños, Vox y Podemos cuentan con un edil cada uno.

Tras la firma de este acuerdo, el candidato de Ciudadanos explicó: «Por responsabilidad política, estabilidad municipal y gobernabilidad debemos permitir que gobierne el PSOE». Y añadió: «Ha obtenido un número considerablemente superior de concejales que el resto de las fuerzas políticas».

No obstante, Muñoz aclaró: «Esto no se trata de un pacto de gobierno, ni de un pacto ciego de legislatura, simplemente es un acuerdo puntual para poner en marcha el gobierno municipal, que se entrega a cambio de dar cumplimiento en nuestro objetivo, que no es otro que llevar a cabo nuestro programa electoral».