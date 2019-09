La renta también va por barrios

Las brechas de renta no solo se aprecian entre unos municipios extremeños y otros. Dentro de las cuatro mayores ciudades, la media de ingresos entre barrios pueden ser más que ostensibles. En Badajoz, la percepción media por hogar es de 36.524 euros en el distrito de Santa Marina, mientras que en el que quedan incluidos el Progreso, la UVA y el Gurugú es bastante menos de la mitad (14.771) de esa cifra. Algo parecido sucede en Cáceres, donde el distrito 3 (Cánovas, Colón, Virgen de Guadalupe o Virgen de la Montaña) aparece en la estadística del INE con 36.700, algo por encima del distrito que ocupan, entre otros barrios, el R-66, La Sierrilla, La Madrila o las Casas Baratas. En ambas zonas el montante es prácticamente el doble que en Aldea Moret, La Cañada y el Poblado Minero, que promedian 18.829 euros.

Si se avanza en un nivel más de división, hasta la sección censal, los diferenciales se hacen incluso mayores. De esta forma, en la de La Sierrilla y el R-66 promedian 63.785 euros por año, lo que está cerca de multiplicar por cinco el nivel que se alcanza en Aldea Moret (13.404). En Badajoz, Las Vaguadas llega a promediar 59.022 euros, mientras que El Gurugú apenas se queda en los 11.701 euros.

En Mérida, los diferenciales son menores. La zona centro (calles Almendralejo, Félix Valverde Lillo o Moreno de Vargas, entre otras) es la que tiene mayores ingresos (35.693 euros); y la Barriada de San Andrés, la que menos (18.237).

En Plasencia, a la cabeza aparece, con 36.268 euros, también la zona centro y, a la cola, con 17.235, una sección censal correspondiente a La Data.

No obstante, hay que tener en cuenta que, por motivos de secreto estadístico (la cantidad de registros no alcanza el mínimo suficiente), en el atlas no figuran diferentes zonas tanto de las dos capitales de provincia como de la autonómica, lo que podría hacer variar algunos de estos puestos. En Mérida, por ejemplo, no se recoge el Barrio de San Lázaro.