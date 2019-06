El socialista Luis Salaya, alcalde de Cáceres

Suerte al "licenciado" alcalde, amplia experiencia sin duda en ¿en queeeee?. Como dicen en otro comentario dentro de 4 años seguirán prometiendo lo que ahora no van a cumplir, y Ciudadanos desaparecerá por no haber plantado cara.. ¿que parte del "No es No" y "con Rivera No" no ha entendido el comité de pactos?... aunque siempre queda una moción de censura cuando empiecen los incumplimientos de la Psoe. Y lo de la lista mas votada es cuando es la suya.. cuando es la de los demás no hay problema en mandarlos a la oposición, faltaría mas.