Solo parches hasta que llegue el AVE

La visión positiva es que las averías han bajado y que este verano no ha habido estampa de pasajeros tirados en mitad de un secarral y arrastrando el equipaje bajo un sol abrasador. Las incidencias se han reducido en un 72% (se ha pasado de 150 a 42) si se compara los meses de junio, julio y agosto de este año con los de 2018, tal y como informan desde la consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. La parte negativa es que mientras se pone en marcha la nueva plataforma Badajoz-Plasencia se aplican medidas que no siempre resultan eficaces o se anuncian compromisos que no se cumplen del todo. Hasta que llegue la infraestructura del AVE, el servicio de ferrocarril seguirá funcionando a base de parches. En el último año y medio se han anunciado varias acciones para paliar las consecuencias de la deficiente situación. Pero, ¿se han puesto en marcha y han funcionado? Estas son las principales:

1El modelo 598 aún para momentos puntuales

El verano pasado el Gobierno central se comprometió con la Junta de Extremadura (en una reunión con el Pacto por el Ferrocarril) a cambiar once trenes de la serie 598 por otros de la versión 599. Supondría eliminar de la circulación de las vías extremeñas el modelo más antiguo (con más de 10 años) por otro más moderno aunque no nuevo (suma ocho años de trayectos). El argumento es que la mayoría de las averías se daban en los 598. Este reemplazo, que empezó en agosto de 2018 y se ha llevado a cabo de manera gradual, se ha completado -teóricamente- en mayo. No obstante, desde Renfe informan que estas unidades sí prestarán servicio en Extremadura «en situaciones puntuales, por necesidades del servicio, rotación del material, así como formación y mantenimiento de habilitaciones de los maquinistas».

Como dato, de las 16 averías que hubo el pasado mes de agosto, dos fueron en trenes 598 y las restantes en los 599.

2El mecánico a bordo, ¿en qué servicios?

El 2019 no pudo empezar peor para los usuarios del tren en Extremadura. La noche del 1 de enero, el primer día del año, 180 pasajeros se quedaron tirados en mitad de la vía sin luz ni calefacción durante tres horas cerca de Navalmoral de la Mata. Tras este incidente desde Renfe anunciaron que se creaba exclusivamente para la región la figura del mecánico a bordo para acelerar las averías que se produjeran.

Pero en Renfe no concretan en qué servicios está presente este técnico, el cual se anunció para todos los trenes entre Extremadura y Madrid.

Como anécdota, en una de las incidencias ocurridas este verano, concretamente en la línea Badajoz-Madrid que vivió un retraso de tres horas, el mecánico sí iba a bordo pero no supo arreglar el fallo.

3Una leve subida

de las indemnizaciones

Tras ese incidente del tren cerca de Navalmoral de la Mata, el del 1 de enero, se siguieron haciendo anuncios para calmar la indignación. Una semana después del suceso fue el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien anunció que se elevarían las indemnizaciones a los pasajeros del tren extremeño. Realmente la medida forma parte de lo que Renfe llama «Compromiso voluntario de puntualidad», que ha elevado mínimamente las cantidades. En el Media Distancia, el esquema es: un retraso superior a 15 minutos, devolución del 25%; superior a 30 minutos, devolución del 50%; y superior a 60 minutos, devolución del 100%. En el Regional Exprés: retraso superior a 30 minutos, devolución del 25%; superior a 45 minutos, devolución del 50%; superior a 60 minutos, devolución del 100%. Y el Talgo: igual o superior a 60 minutos, devolución del 50%; superior a 90 minutos, una devolución del 100%.

«Ha habido una mejora de la puntualidad de los trenes extremeños en 20 puntos desde enero del año pasado, pasando de un 64,5% a un 86,1% que existe actualmente», aseguran desde Renfe.

4 MMMMMMMMM ¿Más información

a los pasajeros?

Otra de las medidas que se anunciaron fue mejorar los cauces de información a los pasajeros cuando se produjera algún tipo de incidencia. Desde Renfe subrayan que se han «reforzado los protocolos de atención e información a bordo». Y también hacen resaltan que «se hace hincapié en incrementar la inmediatez y transparencia de la comunicación y atención al viajero en caso de incidencia». No obstante, añaden igualmente: «Si bien, en función del tipo de casuística del incidente (avería de material, lugar del problema, limitaciones en la infraestructura…) puede demorarse la resolución y, con ello, la información ofrecida a bordo del tren».

En los incidentes de este verano los viajeros seguían lamentándose de la falta de información de por qué se encontraban parados en la vía.

5Cambio de 40 motores en trenes que ya no están

Cuando se anunció que habría un mecánico a bordo y que se mejorarían las indemnizaciones, también se lanzó otra acción: el cambio de 40 motores en las máquinas que circulan por la región. El plazo para hacerlo era hasta mediados de 2020. Tal y como informan desde la consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, se han reemplazado hasta la fecha 29 motores (casi el 75% de lo anunciado). No obstante los cambios se han hecho, según confirma Renfe, en los trenes de la serie 598, esto es, en los que ya no están circulando por la región. Y lo que quedan por reemplazar, será igualmente en modelos 598 «que circularán por otras comunidades», dicen en Renfe. «Esto fue un compromiso que emanó del Pacto por el Ferrocarril y que ha servido para rebajar considerablemente la cifra de incidencias en la comunidad durante los últimos meses», apuntan desde Movilidad, Transporte y Vivienda.

Asimismo, desde la consejería añaden: «El Ministerio de Fomento ha invertido 3,5 millones extra para una serie de mejoras (cableado, revisiones de puertas, revisión de la electrónica, de los aseos…) tanto en trenes 599 como en 598. Unas actuaciones que han contribuido también a reducir las averías y a la mejora de la fiabilidad».

Hasta ahí, la teoría. La práctica es que aunque las incidencias se han reducido, las medidas provisionales para mejorar el servicio no resultan suficientes. Como prueba, a principios de este mes hubo cuatro averías en semana y media. El retraso en una de ellas llegó a ser de más de tres horas.