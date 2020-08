Suben las notas de corte: 10 grados superan el 12 en la 1ª adjudicación

Más estudiantes, notas más altas y una mayor competencia para entrar en aquellas carreras más demandadas con numerus clausus. La ecuación se intuía ante el incremento de aspirantes para entrar en la universidad que han hecho este año las pruebas de selectividad (casi un 25% más que el año pasado) tras un atípico curso escolar marcado por la pandemia de covid-19 que ha terminado con una última evaluación no presencial y con medidas excepcionales como cambiar los modelos de exámenes de la EBAU para dar más opciones y obtener el título de 2º de Bachillerato con materias suspensas.

Y los resultados ya se empiezan a mostrar en los primeros datos oficiales de la Universidad de Extremadura (UEx): aunque el porcentaje de estudiantes que aprobó la EBAU fue algo inferior a otros años, la competencia parece mayor porque las notas de corte han subido de forma generalizada tras la primera asignación de plazas. Estas notas son solo orientativas, resultado de las preinscripciones y no de las matriculaciones, y descenderán con toda probabilidad cuando se cierre definitivamente la matriculación (a finales de septiembre), pero evidencian el interés de los alumnos por determinadas titulaciones y la tendencia al alza de sus calificaciones al compararlas con las notas resultantes del mismo momento del proceso del año pasado: las calificaciones de los últimos alumnos que obtienes plazas en el primer intento de julio (la segunda adjudicación no será hasta el 2 de septiembre) han subido en el 65% de las carreras que ofrece la universidad extremeña respecto a julio del año pasado.



LAS MÁS ALTAS / El último alumno o alumna que ha conseguido entrar en Medicina en la primera adjudicación lo ha hecho con una nota de 13,4 frente al 12,9 del año pasado. Medicina es la más deseada por excelencia y la que tiene la mayor nota de corte, pero hay otras titulaciones que se han quedado muy cerca del trece tras la primera asignación como Bioquímica (12,977 frente al 12,418 el año pasado), Biotecnología (12,967 frente a 12,365) y Matemáticas (12,881 frente al 12,273 del curso pasado). El doble grado de Matemáticas y Estadística también se queda en el 12,902 tras la primera adjudicación.

En total este año son diez las carreras de la UEx en las que la nota de corte de julio supera el 12, cinco más que el curso pasado. Son, además de las anteriores, Física (12,504), Fisioterapia (12,673), Veterinaria (12,154), Enfermería en Badajoz (12,530) y Enfermería en Cáceres (12,099), donde precisamente el incremento es superior a un punto. Destacan los aumentos que han experimentado titulaciones como Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información en el campus de Mérida, que pasa de la nota de acceso de 5,148 el año pasado al 7,919 en el pasado julio, en Química Industrial (del 7,722 al 9,911), Ingeniería Informática en Ingeniería del Software (del 9,759 al 10,977), Economía (pasa del 8,852 el año pasado al 10,444) o, entre otras, Filología Hispánica (del 5,134 al 7,289). Incluso hay titulaciones que no tenían notas de corte el año pasado tras la primera adjudicación de plazas, lo que supone que la demanda es inferior a la oferta, y este año sí la tienen. En concreto, de las 85 carreras que imparte la UEx (incluido un mismo título en distintas sedes) este año son 25 titulaciones las que tras las primera adjudicación están en esta situación, pero fueron 31 el año pasado. Entre las que abandonan esta lista se encuentran, por ejemplo, Administración y Dirección de Empresas (ADE) en Badajoz (el último alumno con plaza asignada en julio tiene un 6,460), Estadística (que pasa de no tener nota de corte a un 9,600 este año) o Historia y Patrimonio Histórico (con un 7,548 en julio mientras el año pasado no tenía nota de corte).

Estos son solo algunos de los datos que arrojan los primeros resultados, pero no son las notas de corte definitivas que suelen servir de guía para los preuniversitarios que empiezan este año el último curso de Bachillerato.



MATRICULACIONES / Hay que recordar que las notas de acceso son el resultado de la primera adjudicación de plazas en la universidad extremeña tras las preinscripciones que han realizado los estudiantes y no tras las matriculaciones, ya que puede que todos los alumnos que tienen asignada plaza no acaben finalmente matriculándose en la titulación adjudicada. No obstante, aún quedan pendientes otras cinco adjudicaciones de plazas en la fase ordinaria y otras tres en la fase extraordinaria, que acabará de resolverse a principios de octubre y en la que participarán los estudiantes que se examinen de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en septiembre (los exámenes serán los días 1, 2 y 3).

De esta forma, habrá que esperar a la finalización de todo el proceso y a los datos oficiales de matriculaciones para conocer finalmente las consecuencias de esta última y excepcional selectividad, la más multitudinaria de al menos los últimos quince años.