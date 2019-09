«Todos podemos poner nuestro granito de arena»

Comprometido y directo. «En mi día a día procuro hacer pequeñas acciones que contribuyan a mejorar el medioambiente: imprimir lo menos posible, reciclar, disminuir el uso de plástico... son gestos sencillos que todos podemos hacer para poner nuestro granito de arena», cuenta Adrián Cordero, un joven estudiante cacereño de 2º de Bachillerato del IES Al-Qázeres. Pone su granito cada día pero ayer hizo toda una montaña. Se le ocurrió la idea de organizar una quedada para limpiar y recoger basura en los alrededores del centro educativo, el entorno de la Cueva de Maltravieso de Cáceres. Y su acción tuvo una rápida repercusión. En su instituto, donde ya han celebrado otras actividades de concienciación, acogieron la idea y su iniciativa n resonó con fuerza también en otros colectivos de la ciudad, que al final logró reunir casi a un centenar de personas.

«Pensé que teníamos que hacer algo y estoy sorprendido por la repercusión. La idea me surgió el pasado fin de semana participando en otra actividad de recogida de basura en el parque del Príncipe», cuenta el joven de 16 años. Y no piensa parar. Porque considera que todavía queda mucho por hacer. «La mayoría de la gente acepta que el cambio climático es una realidad, pero como sus consecuencias no son inmediatas, no pasa a la acción. Se ve como algo lejano, que va a tocar vivir a otras generaciones pero no a la suya», reflexiona.

Por eso él quiere ayudar a limpiar el mundo, pero también a concienciarlo de esa necesidad. «Esta limpieza en Maltravieso es un acto simbólico por el día en que estamos hoy (por ayer), pero mi idea es seguir dando pasos y hacer limpiezas en diferentes puntos de la ciudad de Cáceres o incluso, por qué no, ir a otras provincias. Creo que podemos conseguir grandes cosas si todos ponemos nuestro granito de arena», insiste. Por eso, más allá de perder tiempo y esfuerzos en buscar el origen de la crisis climática que vivimos, es hora de pasar a la acción. «Hay pequeños gestos que podemos hacer. Por ejemplo, existe un navegador de internet que se llama Ecosia, que por cada búsqueda que se realice en él la empresa planta un árbol». También está en tu mano.