«Un médico me dijo: la culpa es vuestra»

«Hay muchas que ya son abuelas que han luchado mucho y que no están en este cartel y tienen más mérito que nosotras, porque su labor, su entrega y su generosidad han sido muy importantes», subraya Isabel Rolán, presidenta de la Asociación Oncológica Extremeña. Hace 22 años sufrió cáncer y entonces fue consciente de la desorientación y la falta de apoyo social a la que tenían que enfrentarse los enfermos. «Un médico me dijo: la culpa la tenéis los pacientes porque no lucháis, si protestamos nosotros no nos hacen caso, si lo hacéis vosotros es diferente. Entonces empecé con la asociación», recuerda. Ya tenía experiencia en Cruz Roja, el Teléfono de la Esperanza... «Hago voluntariado desde los 14 años».

«Todo ha mejorado mucho, pero las asociaciones tenemos que seguir peleando».