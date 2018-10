Vivir atados a una bolsa

Este verano decidió ponerse el bikini para ir a las piscinas naturales y estar por encima de las miradas, la vergüenza y el miedo. Y logró sentirse bien dejando a un lado el bañador de premamá que usó el año pasado. Un avance más de una vida que intenta normalizar, «pero que nunca más va a ser normal». «La gente pone cara de asustada y de interrogación... ¿qué llevará colgando en el abdomen? Es un tema tabú porque al fin y al cabo estamos hablando de heces y de pipí». Son las palabras de Miguela Marchena, que tiene 43 años y vive en Cáceres (nació en Brozas). Con 40 le diagnosticaron cáncer de recto.

Ella misma, al principio, rechazaba su imagen en el espejo: «No quería mirarme, no quería saber nada, no tenía ni idea de cómo iba a afrontarlo. En el hospital, mientras estuve ingresada, me sentía segura. En casa me quedé paralizada». «Ahora estoy bastante bien -continua- gracias al apoyo que tengo, aunque a veces sufro dolores que me retuerzo». Hace casi dos años que convive con la bolsa.

EMPEZAR DE NUEVO / «Debes aprender a verte de otra manera. Aprender a vivir de nuevo». Así lo resume Yolanda Fernández, que tiene 50 años y también es de Cáceres. Con 26 le quitaron el colón. Lleva seis operaciones en el cuerpo. Padece poliposis adenomatosa familiar (PAF), una enfermedad hereditaria que tardaron en detectarle y que provoca tumores. Tiene un hijo de 29 que afortunadamente está sano. «No duermes tranquila casi nunca porque es necesaria mucha vigilancia. Te levantas cada dos por tres. Luego un día caes rendida de cansancio», relata. «Solo sales a la calle a las horas que puedes, dependiendo de la comida. Hay quienes no lo hacen porque tienen miedo de no poder entrar en ningún baño. Esto te limita la manera de relacionarte». Ella hace tres años que convive con la bolsa.

«Lo mío fueron varias complicaciones que derivaron en una peritonitis de caballo. Hasta tal punto que durante la operación le dieron a mi mujer el papel que se rellena para donar los órganos...», cuenta Francisco Zambrano, que tiene 47 años y es de Badajoz. «Tú llevas una vida normal y de repente rompes con todos los esquemas. Yo no tenía ni idea de qué era esto». Él convive con la bolsa desde hace cinco meses, pero su caso es distinto, porque es temporal hasta que puedan intervenirlo de nuevo para hacerle una reconstrucción. Aún así, subraya: «Es muy traumático. Mi mujer me hizo una funda». Ella y sus tres de hijas de 27, 17 y 13 años son su fuerza del día a día. «Cuando te enteras de qué va, porque no te queda otra, te das cuenta de que hay mucha gente como tú. El otro día me enseñaba mi hija el caso de una modelo».

Miguela, Yolanda y Fernando son pacientes ostomizados. En Extremadura hay unos 1.700 como ellos. ¿Qué significa? Que son portadores de una bolsa para orinar o evacuar heces a través de un orificio en el abdomen. El proceso se conoce como ostomía. El estoma (el trozo de tripa, de intestino) se introduce en esa bolsa de contención, la cual se coloca con una pegatina especial en forma de disco.

Existen tres tipos: la colostomía, por la que quedan anulados el colon descendente y el ano (las heces son de una consistencia no líquida); la ileostomía, que anula todo el colon y el ano (las heces son líquidas); y la urostomía, que anula la vejiga.

«MUCHA CURIOSIDAD» / Miguela, Yolanda y Fernando han querido hacer visible su realidad para romper «con esa curiosidad que se crea» y lograr que haya más concienciación acerca de los obstáculos que sufren continuamente. Para que se conozcan las dificultades de vivir con una bolsa pegada al cuerpo.

Por un lado está la pérdida del trabajo, los despidos por bajas y muchas visitas al médico y la dificultad para obtener la incapacidad laboral absoluta. Por otro, la fuga de heces porque los discos se despegan, la irritación de la piel en la zona del estoma o la alimentación limitada. Además, parte del material necesario para el día a día no lo cubre la Seguridad Social y tiene un precio muy elevado.

A esto se debe añadir el miedo a salir de casa, a las relaciones de pareja, al rechazo social, el aislamiento, la depresión, la ansiedad...

Por eso se han agrupado en una asociación que funciona a nivel nacional para unir fuerzas e ir ganando pequeñas batallas. En España hay actualmente 70.000 personas portadoras de una ostomía, una cifra que aumenta un 5% cada año. Pero el 40% de los hospitales públicos no cuenta con área propia.

En Extremadura hay cinco consultas: Badajoz, Mérida, Plasencia, Navalmoral de la Mata y Cáceres. Y está en proyecto otra más en Coria. Pero la queja es unánime: falta de especialistas, de estomaterapeutas (quienes enseñan al paciente a iniciarse en esa nueva vida, en esa nueva rutina). «Para nosotros es como nuestra segunda alma. Y si no están, nadie sabe cómo ayudarnos», asegura Yolanda.

UNA PEQUEÑA ENCIMERA / Otro problema al que se enfrentan constantemente es la ausencia de baños adaptados. «Son distintos a los que conocemos para personas con discapacidad, y apenas existentes. Es algo tan sencillo como que haya una pequeña encimera, una balda, para poder apoyar los kits de recambio», explica Miguela. «Se dan casos de gente que te mira mal por utilizar los aseos para personas con discapacidad, porque se tiene asociado que es solamente para quien va en silla de ruedas», añade. «Es que no podemos esperar a que se llene la bolsa, porque entonces se rompe», apostilla Yolanda.

Intentar llevar una vida lo mejor posible es la batalla de todos ellos. «Durante el primer mes me tenía que duchar mi mujer, pero ahora poco a poco voy adaptándome. Siempre que puedo me doy mis paseos. Pero lógicamente nunca estás al cien por cien», asegura Fernando. Él es mecánico de aeronaves y lleva 24 años en la profesión. Ahora mismo permanece de baja. Sigue a la espera de que puedan volver a intervenirlo.

LANZAR UN MENSAJE / Yolanda y Miguela obtuvieron la incapacidad laboral absoluta. «Yo siempre digo que si me pongo enferma no deben cuidarme a mí, si no a la bolsa». También quiere lanzar un mensaje para quienes se encuentran en su misma situación: «Que no tengan miedo de hablar, hay que dejar los temores a un lado para poder llevar una vida con la mayor calidad posible. Y que todo el mundo tenga claro que es un sistema muy higiénico, porque está totalmente cerrado».

Miguela apostilla: «Yo estuve muy hundida, y ahora creo que me encuentro al 50%», manifiesta. «¡Es que nacimos sin esto!», replica para evidenciar que esa nueva realidad es difícil de digerir.

Su bolsa está cubierta con una funda en la que se puede leer: «Gracias». «Porque -asegura- es nuestro salvavidas».