¿Y si volvemos a casa?

Cuando se van a dar cuenta los politicos que los problema es de extremadura no se solucionan a base de subvenciones. Lo que tiene que hacer es eliminar borocracia, ayudar de manera efectiva a las personas y a las empresas no poner zancadillas. Las suvbenciones son parches o sea pan para hoy y hambre para mañana Aunque yo mismo he recibido suvbenciones no creo qie son una solicion