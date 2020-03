Yo me quedo en la España Vaciada

La demografía extremeña dibuja desde el año 2011 una curva descendiente que se detiene en los 1.067.710 habitantes (528.500 hombres y 539.210 mujeres) registrados en los datos del padrón 1 de enero de 2019 (los últimos datos disponibles): son 5.153 habitantes menos que un año antes (-0,48%). Aunque parte del problema está en la confluencia de un progresivo envejecimiento de la población y una tasa de natalidad a la baja que hunden el saldo vegetativo, hay otra parte importante en los movimientos de población que se producen, no solo dentro de la región hacia los núcleos más grandes (eso no restaría en el padrón), sino también hacia otras regiones o hacia el extranjero, en busca de oportunidades laborales. Un total de 11.201 residentes en Extremadura emigraron a otras comunidades autónomas --principalmente a Madrid (31,8%) y Andalucía (18,3%)--, según los últimos datos Instituto Extremeño de Estadística (IEEx), correspondientes al 2018. Ese año, otros 2.344 se trasladaron también al extranjero.

Junto a eso, la dispersión geográfica de Extremadura y sus deficientes comunicaciones están alimentando otra realidad: del millón escaso de habitantes que tiene la región, 674.488 residen en municipios de más de 5.000 habitantes, lo que supone que más de dos tercios de la población extremeña se concentra en 35 municipios, mientas que el otro tercio (393.222) está dispersa en otras 353 localidades. Entre estos últimos están quienes apuestan por mantenerse en los pueblos y sostenerlos con sus iniciativas, a pesar de las dificultades añadidas de emprender en las zonas rurales.

«Para sacar un producto nuevo y que tenga impacto, tienes que llegar a las grandes ciudades y eso es más difícil hacerlo desde un pueblo, por las limitaciones de logística y de distribución», afirma Nuria Nogal, una de las empresarias detrás Kombucha, un refresco natural que se produce y envasa en Fregenal de la Sierra.

«Hay que coordinar esfuerzos para revertir el problema de la ‘Extremadura Vaciada’, porque hay que actuar desde distintos frentes y también sensibilizar», dice también Eugenio Campanario, integrante de la plataforma ciudadana A-81, que reivindica la conversión de la N-432 en la autovía de la Campiña Sur.

Este colectivo es uno de los integrantes de la plataforma Extremadura Vaciada, que se acaba de constituir formalmente (dentro de la plataforma nacional de la España Vaciada) y que aglutina ya a media docena de asociaciones extremeñas que piden opciones de futuro para las zonas rurales. Porque tras la pérdida de población está la pérdida de servicios que denuncian los pueblos más pequeños y que se traduce ya el cierre de oficinas bancarias o de correos, y también en el cierre de colegios, la reducción de líneas de autobús o la pérdida de negocios (se han perdido 713 pequeños comercios desde el 2015 según un estudio de ATA).

En el documento fundacional, la plataforma extremeña habla de una «crisis funcional del medio rural» que amenaza a gran parte del territorio de la región y plantea cinco líneas de actuación, entre ellas, ejecutar infraestructuras pendientes, mejorar los servicios, promover el emprendimiento y la actividad económica y reformular la cohesión territorial.

Alba María Santiago - Santa Marta de los Barros

«Cuando vas de viaje te das cuenta de todo lo que falta»

Con 21 años, Alba María Santiago ya había montado en Santa Marta de los Barros una quesería en la que transformaba la leche de la explotación familiar de cabras, a la que había estado vinculada siempre pero a la que tenía ganas de darle un valor añadido. Cuando terminó la educación secundaria decidió aparcar los estudios y comenzó a colaborar en las tareas del campo. Después de hacer un curso específico puso en marcha su empresa, en la que entran cada semana unos 2.000 liros de leche que se transforman en quesos de pasta blanda y dura. Tiene una producción de unos 200 quesos por día.

«La leche se paga a un precio muy bajo, pero tenía claro que si lo transformábamos en queso, se le podía sacar más rendimiento», explica la empresaria, que lleva ya nueve años al frente de su fábrica de quesos. Produce tres veces a la semana y la mayor parte se vende en la tienda que tienen en el pueblo o en establecimientos especializados de la región, aunque una parte también va a tiendas gourmet de Valencia, Madrid, Sevilla o Bilbao.

«Tengo todo lo que necesito. Pero es cierto que cuando sales de viaje, te das también cuenta de todas las cosas que hacen falta, empezando por el transporte y las comunicaciones», afirma.

Francisco Duchel - Zorita

«Producimos ya 100.000 plantas de pistacho al año»

Dice Francisco Duchel que en el año 2011 ya se barruntaba que la situación del campo se aproximaba a un momento convulso. Entonces gestionaba una explotación de ovino en Zorita y en lugar de hacer las maletas, decidió complementarla con otra actividad con más recorrido. Vio la oportunidad en el cultivo de pistacho.

«Como no teníamos muchas tierras disponibles para plantarlo, optamos por crear un invernadero», cuenta de los orígenes de Pistacho de Extremadura. Tenía 25 años cuando este ingeniero forestal comenzó a producir plantas que pronto empezaron a generar interés entre los agricultores extremeños por la rentabilidad de este fruto seco y el incremento de la demanda. El primer año produjeron unas 3.000 plantas, que en estos casi 10 años de vida se han transformado en más de 100.000 portainjertos y plantas injertadas que venden para plantaciones en de toda España (el 50% de Extremadura, pero también de otras grandes productoras como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía) y también a países como Francia o Portugal.

«No ha sido fácil porque era un producto nuevo para mí y también para el agricultor. Pero ha merecido la pena poder desarrollar una actividad ligada al campo y en mi tierra», defiende Duchel.

Nuria Nogales y Beatriz Magro - Fregenal de la Sierra

«No es fácil. Pero nuestra apuesta era volver a casa»

Dos extremeñas afincadas en Fregenal de la Sierra están detrás de la bebida probiótica de moda que acaba de dar el salto al mercado estadounidense. Beatriz Magro Nogales (experta en comunicación y marketing) y Nuria Morales Álvarez (ingeniera química) son las fundadoras de Komvida, la empresa que comercializa la bebida Kombucha, una alternativa natural a los refrescos tradicionales a base de té y frutas. Por este proyecto dejaron sus trabajos en Madrid para emprender en su pueblo, donde ya emplean a una veintena de personas, el 90% mujeres. En Fregenal de la Sierra se elabora, envasa y etiqueta cada una de las botellas de Kombucha, que ya se pueden encontrar en grandes ciudades, en Portugal y en EEUU (uno de los principales mercados). Este año prevén llevarla también a otros países europeos como Alemania, Francia, Italia o Bulgaria.

«No es fácil, porque cualquier novedad siempre se lanza mejor en las grandes ciudades», afirma Nuria Morales. Aunque la logística y la comercialización sean más complicadas, la empresaria destaca que su apuesta por el entorno rural también tiene ventajas que lo compensan: «desde el principio lo tuvimos claro, porque nos permite estar cerca de la familia y de los amigos, que es lo que buscábamos».

José A. González Carrillo - Olivenza

«Desde aquí puedo llevar mi trabajo a la excelencia»

Tras 25 años de experiencia en el campo de la comunicación y la publicidad, José Antonio González Carrillo decidió emprender un proyecto propio para dotar a las pequeñas empresas o instituciones de las herramientas y estrategias que aplican en las grandes firmas y que él mismo había puesto en práctica a lo largo de su trayectoria profesional.

«Nos inculcan que tenemos que ir cada vez a más, crecer profesionalmente... y yo he optado sin embargo por ir a mejor, a la excelencia en mi trabajo y con un compromiso social, con proyectos a la medida en cada caso acordes al presupuesto y la actividad», apunta González Carrillo del origen de su empresa. La firma, especializada en branding, desarrollo de la imagen corporativa, márketing o diseño gráfico y editorial se asentó en Olivenza, de donde procedía este experto en publicidad y desde donde trabaja también para iniciativas en Barcelona o Lisboa.

«Estoy en un enclave en el que puedo estar conectado para trabajar con cualquier ciudad, y la mismo tiempo conciliar, tener una vida equilibrada y cumplir con el compromiso social de contribuir a potenciar el sector primario de esta España Vaciada», defiende. Para él «ha sido un placer embarcarme en este proyecto».

Carmen Goga - Ribera del Fresno

«Es posible trabajar en algo distinto en el pueblo»

«Yo me quedo en el pueblo». Carmen Goga no tiene duda de que no cambiaría por nada del mundo su vida Ribera del Fresno después de haber vivido toda su infancia y adolescencia en Barcelona (adonde emigraron sus padres) y parte de su juventud en Madrid. Recaló en Ribera cuando enfermó su madre, en el 2012.

En ese momento, antepuso sus prioridades familiares. Y cuando la madre falleció, se planteó salir de nuevo, volver a Madrid a seguir colaborando con el escultor Víctor Ochoa. Pero en lugar de hacer las maletas, decidió apostar luego por reanudar esa colaboración en la distancia y mantenerse en el pueblo, complementando su trabajo en el campo con talleres de arte para todas las edades.

«Es muy complicado porque no existen ayudas en el mundo rural. Se llenan la boca de decir que las hay, pero no es cierto», lamenta. A pesar de todo, se mantiene firme en su decisión y ha alquilado un local en el pueblo para impartir sus clases: «Es posible trabajar en algo distinto en un pueblo. Todo depende de tus prioridades. Y las mías son quedarme y vivir tranquila, a otro ritmo», apunta. Aunque la falta de infraestructuras sea un hándicap. «Hay menos transporte público que cuando llegué y seguimos con un tren pésimo. Eso es un problema», añade.