«El Rey fue crucial para que el golpe fracasara»

Juan Carlos I ha tenido aciertos y errores, como todos; ser Rey no garantiza ser infalible, pero si se analiza con neutralidad su balance, creo que son muchos más los aciertos, que han permitido a los españoles unos años de progreso y democracia envidiada por muchos paises, pero esto lo ponen algunos en duda, entre ellos más de un comentarista que psasa de largo sobre la libertad que tiene él para opinar aquí sin el menor temor, lo que no ocurría en épocas anteriores. Me extendería en otros logros durante su reinado, pero como no soy republicano (lo que algunos no perdonan), y a cualquier comentario mio, como toda réplica argumentada, me tachan de "fachorro", "fascista"... y por lo vista hasta de "propietario de un chalet en la Montaña", no voy a encender más sus iras, aunque si les agradecería que me ayudasen a encontrar ese chalet.