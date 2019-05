El acuerdo financiero de Cora Alpha es "una buena noticia", según Vara

Todo este tipo de proyectos suelen acabar todos o casi todos en fracaso. Simplemente porque para amortizar algo así con esa inversión debería atraer a miles y miles de usuarios, y dudo que haya esa atracción, sólo hay que ver las vías de comunicación existentes, infraestructuras etc … hay mil lugares con mejor proyección y situación geográfica que esté. Sólo lo comento como algo obvio, no porque no me gustase que tuviese éxito, pero un proyectos de cientos de millones no se hace a ciegas, si ya una pequeña empresa no se monta y sería mucho más fácil y sencillo. Me vienen a la cabeza proyectos tipo Marina D´or … ruinosos y fracasos gigantescos, y eso que la zona era el Mediterraneo, con el mar al lado e infraestructuras consolidadas. Vamos, que antes se hará la autovía Cáceres Badajoz que un proyecto así. Como el exitazo que ha habido con Valdecañas :)