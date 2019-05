Air Nostrum agota casi todas las plazas para volar a Tenerife en verano

No entiendo que siendo rentables no vuelvan a ofertarlos. Así como empezar el 16 de julio, perdiendo la oportunidad de empezar en junio. En fin, una pena que no se apueste realmente por las conexiones aéreas que serían la manera de relanzar el turismo extranjero en Extremadura con conexiones a París, Londres y Frankfurt. No solo por la cantidad de turismo de esos países que tenemos y que con una buena conexión serían más, sino por emigrantes extremeños que contarían con vuelos directos a su tierra.