Completada la incorporación de los nuevos trenes de media distancia a la línea de Extremadura

Que haya quien se deje engañar, no quiere decir que se cumpla, por la sencilla razon de que en ocho o nueve meses no da tiempo a licitar, resolver concursos, etc. etc. etc.. Nos han mandado trenes reparados, a lo mejor con motores nuevos y se han revisado los aires acondicionados. Pero no dicen ni pio de la linea suprimida PlAsencia-Astorga, ni de cuando va a cvolver a pasar por Cáceres el tren Madrid-Lisboa, ni cuando van a raparar lAs vias de Cáceres-Valencia de Alcantara, ni .. ni ...