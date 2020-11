El alcalde de Villanueva dice que la vida de los agentes estaba en juego

El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha salido al paso de algunas críticas que se están produciendo en las redes sociales acerca de la actuación de los agentes de la policía local en el altercado de la calle Conventual y que se ha saldado con dos heridos.

“Lo ocurrido en la pasada noche solo cabe calificarse de acto de violencia extrema por parte de un grupo de jóvenes frente a unos policías locales que pusieron en juego sus vidas para evitar una gran tragedia”, ha señalado el primer edil.

El regidor municipal añade que “estos jóvenes vieron frustrada su diversión más allá de la hora establecida en el estado de alarma por la covid-19. Los agentes, cumpliendo con su deber, actuaron con suma prudencia y clara proporcionalidad frente a la agresividad de los atacantes”.

“Para quienes defienden a los violentos por el simple hecho de no respetar las normas, horarios, estado de alarma y a la policía, les digo que implícitamente están defendiendo un acto delictivo”, sostiene.

El alcalde señala que “ante la magnitud del acontecimiento y las malas interpretaciones que circulan por las redes doy estas explicaciones. Los implicados, en lugar de atender al requerimiento de cumplir con la normativa, se abalanzaron sobre los agentes, les quitaron la defensa y les golpearon fuertemente con ella en la cabeza dejando a uno de los ellos inmovilizado”.

“Lo ocurrido habría acabado en tragedia si el otro agente no dispara al aire primero y posteriormente contra quienes pretendían llegar a más (haciéndolo como establece el protocolo policial: a órganos no vitales). Si el agente no hubiera actuado de esta forma ante la agresividad extrema generada por el grupo de violentos hoy estaríamos hablando de una noche negra y trágica en Villanueva, de consecuencias impredecibles. Y a eso no se le llama diversión de jóvenes”, puntualiza el primer edil.

El alcalde traslada su apoyo “claro, firme y contundente a la actuación de los dos agentes y a nuestra Policía Local en su conjunto. Desde el Ayuntamiento no escatimaremos esfuerzos para demostrar a la Justicia que los hechos ocurridos deben ser castigados con la fuerza de la ley”.

Por otra parte, el edil ha dado instrucciones para decretar “el cierre cautelar del bar de copas origen del altercado, por los graves hechos ocurridos en la noche del 21. Todo esto se suma, en dicho establecimiento, a múltiples incumplimientos en horarios de cierre, obligatoriedad de llevar mascarillas e incumplimiento en la ley antitabaco”.

“Deseo pronta recuperación para los agentes y también para los heridos. Y llamo a la responsabilidad de todos para no prejuzgar ni incendiar las redes con maledicencias. Ya actuará la Justicia porque la verdad es inequívoca”, finaliza diciendo Miguel Ángel Gallardo.