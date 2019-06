La Aoex se suma a las denuncias por la falta de oncólogos en el hospital

La Asociación Oncológica Extremeña (Aoex) se sumó ayer a las denuncias ya presentadas por la falta de especialistas en el servicio de Oncología del hospital comarcal Don Benito-Villanueva indicando que el sufrimiento de los pacientes aumenta día a día.

En una comparecencia conjunta de los delegados de la Aoex de Don Benito-Villanueva y Guareña, María José Sánchez y José Pérez, este colectivo puso de manifiesto que el hospital tiene una plantilla de cuatro oncólogos, pero solo dos prestan servicio.

Según la asociación, es cierto, como decía el consejero de Sanidad en funciones, José María Vergeles, que existe la colaboración de oncólogos de otras áreas sanitarias, «pero la otra cara de la realidad es que los oncólogos que vienen a reforzar no son siempre los mismos y dependemos de la buena voluntad del personal de oncología de otros hospitales y eso implica que la atención a los pacientes no es una atención de calidad por varias razones».

No obstante, no ponen en duda en ningún momento la profesionalidad de los oncólogos que vienen a ayudar, «pero lo que sí manifestamos es que para poder atender a un paciente con una enfermedad oncológica los profesionales necesitan saber su historial y eso requiere tiempo».

Incertidumbre / Asimismo señalan que «el paciente se enfrenta a la enfermedad con mucho sufrimiento emocional por la incertidumbre que les genera no saber cuál será su futuro, por no saber cómo responderá a los tratamientos, a lo que ahora se suma que no saben qué profesional les va a atender. Hay pacientes que ya han sido atendidos por cinco médicos. Esto genera dudas, inseguridades y más sufrimiento del que ya tienen por el tipo de enfermedad al que se enfrentan», señalan Sánchez y Pérez.

Además, la Aoex considera que en el proceso de la enfermedad oncológica es muy importante la relación que establece el paciente y la familia con su oncólogo. «El paciente necesita confiar en el profesional que le atiende y establecer una relación de conocimiento mutuo y eso no se está produciendo y el resultado final es más sufrimiento emocional para el paciente y para la familia», reiteran los responsables de la asociación.

Asimismo denuncian que los pacientes oncológicos que tienen que ingresar en el hospital por efectos secundarios de sus tratamientos específicos recibidos o por la progresión de la enfermedad no son atendidos por oncólogos durante su ingreso, al contrario que ocurre en el resto de áreas sanitarias de la región.

Además se preguntan: «Qué pasaría si alguna de las dos oncólogas enferma, cómo van a ser los periodos de vacaciones?, ¿cómo influyen esos cambios en las citas y en las revisiones?, ¿se llegará a tiempo en aquellos pacientes con recaídas para que reciban un tratamiento rápido y eficaz?»

A esas preguntas suman otras ya relacionadas con las instalaciones: «¿Por qué la sala de espera de los pacientes oncológicos es el recibidor del hospital?»

«Hay mucha sensación de ser ciudadanos de segunda categoría, no nos pueden seguir diciendo que todo está bien, porque no es así», concluyen.