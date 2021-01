Aseprex anuncia que volverá a tomar la calle cuando lo permita el covid

Mismo lugar, un año después, con algunos de sus protagonistas pero con ambiente más sosegado. El símbolo del hartazgo de los agricultores extremeños: la puerta caída de las instalaciones de Feval, estaba ayer, justo un año después en pie.

Es el simbolismo de aquella histórica movilización agraria que encendió la mecha de muchas movilizaciones por distintos puntos de España. Hace un año, pocos conocían a la Asociación de Defensa del Sector Primario de Extremadura (Aseprex). Este colectivo agrario dio un puñetazo en el tablero de la representación agrícola contra las organizaciones conocidas y capitaneando aquella movilización de finales de enero de 2020 pasó a ser conocida en toda España.

Ayer, representantes de Aseprex volvieron al lugar de los hechos para recordar que, pese a la pandemia, siguen estando ahí, porque las dificultades del sector primario siguen desgraciadamente vigentes. Chamorro, aquel líder al que subieron a hombros tras la ‘toma de Feval’, y varios de sus compañeros, advertía nuevamente que «volveremos a tomar las calles cuando el covid lo permita porque los problemas siguen ahí, aunque ahora estamos centrados en lo más importante, abastecer a la población». Chamorro lamentó no tener un mayor apoyo de la administración regional. Sí que destacó que por parte del Ministerio de Agricultura ha habido gestos.

Sus compañeros de Aseprex indicaron que «todo sigue igual, en Agricultura, Ganaderia, apicultura, los precios no cubren gastos, la rentabilidad es cada vez menor, a lo que hay que sumar los recortes de la PAC, los expedientes de agroambientales no se abren y vuelves a pasar un año en blanco. En Ganadería por ejemplo, la tuberculosis, con campañas de saneamientos estrictas para los productores, donde la segunda prueba comparada es post mortem sacrificando animales sanos, se comprueba en los mataderos más del 80% de los animales sacrificados con la prueba en ganglios es negativa, esto, conlleva a paralizar las explotaciones, vendiendo aún mas barato». Además, en apicultura, «al precio se suma la varroa, la trashumancia, el etiquetado en las mieles que dejan que sigan envasando mieles de terceros países». En sectores como el aceite de oliva, maíz, tomate de industria, fruta, cereales de invierno los insumos no cesan de subir, impuestos, etc «y tenemos precios de hace 40 años con gastos del Siglo XXI». Ahora se suma el problema del tomate e instan a los agricultores que no vendan por debajo de los 90 euros la tonelada.