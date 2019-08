Asiseva aumenta su poder de movilización por el nuevo hospital

La plataforma de la Siberia, La Serena y las Vegas Altas (Asiseva) va aumentando cada vez más su poder de convocatoria en favor de la construcción del nuevo hospital comarcal Don Benito-Villanueva. Así se deduce de la nueva concentración celebrada ayer en Don Benito para pedir mejoras sanitarias y un nuevo centro hospitalario, no ya por la cifra de asistentes a la movilización, que simbólicamente se estima en unas 150 personas, sino por el hecho de que la movilización de ayer se nutrió de un segmento más amplio de la sociedad, con representación no solamente de distintas formaciones políticas, sino también de colectivos sanitarios y muchos ciudadanos a título particular.

La concentración fue convocada una vez más por Asiseva. Desde hace varios meses, esta plataforma está citando a la ciudadanía para movilizarse los últimos miércoles de cada mes en favor de esta causa. En ocasiones precedentes, la protesta se había llevado a cabo en la puerta del hospital comarcal y ayer se trasladó a la plaza de España dombenitense. La próxima se celebrará en Villanueva de la Serena el miércoles, 25 de septiembre; en principio también por la tarde, a las 20.30 horas.

La protesta de ayer se caracterizó por la adhesión de diversos colectivos sociales, ausentes en convocatorias anteriores. Asistentes a la movilización manifestaron en primera persona su malestar por las graves deficiencias en el servicio de oncología.

De manera espontánea, Eduardo Blanco, portavoz de Asiseva, tomó la palabra para dirigirse a los asistentes, agradeciendo su presencia, al tiempo que recordó la necesidad no solo del nuevo hospital, sino de otras infraestructuras y servicios como el desdoblamiento de la Nacional 430 o la dotación de titulaciones, especialmente relativas al desarrollo endógeno de estas comarcas, como es el sector agroindustrial.

En relación al nuevo hospital, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, manifestó ayer que «en este segundo semestre del año» se va a «empezar a negociar para que el Servicio Extremeño de Salud (SES) pueda contar con los fondos necesarios para realizar la obra civil» del nuevo hospital comarcal Don Benito-Villanueva.

sin fondos no hay hospital / «Necesitamos dinero para hacer el hospital y si no está hecho, es porque no contamos con fondos para hacerlo», ha precisado el también vicepresidente segundo de la Junta.

Vergeles se expresó así al ser cuestionado precisamente por la nueva concentración que Asiseva convocaba para ayer miércoles para exigir la construcción de esta infraestructura sanitaria, y a la que mostró su «respeto».

«Que no le quepa duda a la asociación de que compartimos la necesidad de que Don Benito-Villanueva cuente con un nuevo centro hospitalario, tanto es así que por primera vez en la historia tenemos los terrenos y el proyecto», remarcó el consejero de Sanidad.