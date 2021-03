El Ayuntamiento de Don Benito pide a los vecinos que respeten las normas para tirar la basura

El Ayuntamiento de Don Benito insta a los vecinos a respetar los horarios de recogida de basura y a mantener buenas prácticas a la hora de tirar los residuos en los contenedores; todo ello con el objetivo de alcanzar una ciudad saludable y comprometida con el medio ambiente.

El concejal de Agricultura, Limpieza y Medio Ambiente, Juan Antonio Merino, ha informado de las recomendaciones a seguir en temas relacionados con la basura y limpieza viaria.

En primer lugar pide que se respete el horario para sacar basuras: de 19:30 a 22,30 en verano y de 20.30 a 23.30 en verano. «Respetando los horarios evitaremos los lixiviados que producen entre otras cosas fuertes olores sobre todo en verano y al mismo tiempo no se producirá un obstáculo al lavado de contenedores».

Se pide utilizar bolsas de plástico cerradas y no dejar nada fuera del contenedor. También se insta a utilizar correctamente los contenedores de recogida selectiva. El amarillo para envases y plásticos, el azul para papel y cartón, el iglú para el vidrio y por último el correspondiente a basura orgánica.

Para cualquier otro tipo de residuos, como muebles, electrodomésticos, poda, etc, deberán llevarlo al punto limpio y los muebles, enseres y electrodomésticos voluminosos podrán ser retirados de la puerta del usuario llamando al 924810784, que le indicará el día de la recogida. No dejarlos al lado de los contenedores.

Los comerciantes deberán sacar las cajas de cartones, plegadas y en el horario que les indique el servicio de recogida. Como norma general, de 14 a 17 horas.

Se recomienda encarecidamente el uso de las papeleras y no arrojar ningún tipo de residuos a la vía pública. En las papeleras está prohibido depositar bolsas de basura. Debe evitarse el vertido de agua a la vía pública proveniente de riego de macetas y de aire acondicionado. Las personas que acompañen a los perros deberán recoger los excrementos e introducirlos preferentemente en los contenedores. Se están instalando, en la ciudad, carteles recordatorios en este sentido. Deben evitar que orinen en fachadas, ruedas de vehículos o mobiliario urbano. En estos casos deberán limpiarlo con un poco de agua e incluso añadiendo un poco de vinagre. Merino recuerda que la publicidad solo se permite en los buzones, nunca en parabrisas, encajadas en puertas, etc. Está prohibido el pegar anuncios en farolas y demás mobiliario urbano.

Los propietarios de solares están obligados a la limpieza de dichos terrenos.