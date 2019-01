Benito Sierra dará el pregón de las fiestas de San Sebastián el día 18

El barrio de San Sebastián celebrará del 16 al 20 de enero sus fiestas patronales, cuyo programa de actividades ha sido presentado por el concejal de Festejos, Francisco Martín-Romo, y la presidenta de la asociación de vecinos, Dolores Merchán.

Como preámbulo, el día 14 se abrirá al público la exposición de pintura de Juan Aparicio García en el centro cívico Fernando Acedo, mientras que del 16 al 18 de enero, a las ocho de la tarde, se oficiará el triduo en honor a san Sebastián.

Del 18 al 20 tendrá lugar el mercado de artesanía, situado en la zona peatonal del barrio organizado por la Concejalía de Turismo, que se podrá visitar de seis de la tarde a once de la noche el viernes; el sábado de once a once y el domingo de once a seis.

También el viernes, a las 16.30 horas, comenzarán las actividades programadas para los niños con la proyección de un corto, concurso de pintura, talleres y risoterapia en familia a cargo de la asociación Minerva en el centro cívico Fernando Acedo.

Ese mismo día pero a las nueve de la noche, el arquitecto y exalcalde de Don Benito, José Benito Sierra, pronunciará el pregón de las fiestas y lo hará en la iglesia. Una hora después llegará el concierto de Happy Bananas y a continuación la verbena amenizada por la orquesta Broocklyn

migas y pasacalles / Las actividades del sábado 19 comenzarán a las ocho de la mañana con degustación de migas, pestiños y aguardiente en la carpa. Después, diana y pasacalles por el barrio, con desfile de gigantes y cabezudos tradicionales acompañada por la charanga Los Amigos y la asociación Minerva. Saldrá del centro cívico para recorrer las calles Mártires, Cardadores, Sol, Arrabal, Piedad, Cabezas de Herrera, Buenavista, y Vistahermosa, entre otras.

Ya a las once de la mañana serán las semifinales y finales del II Torneo de Cuatrola en el centro cívico Fernando Acedo. A partir de las doce se disputará el Cross San Sebastián (diversas modalidades), con grandes juegos y talleres organizados por el Club Atletismo Don Benito y la asociación Minerva y a las dos se procederá a la entrega de premios y se comerá una paella.

Por la tarde está programada, a las seis, la misa seguida de la subasta del ramo de san Sebastián con la actuación del grupo Caramancho. Por la noche tendrá lugar la verbena amenizada por la Orquesta Brooklyn y se sorteará el contenido del cajón sorpresa.

Las actividades del domingo 20 arrancarán a las diez de la mañana con la quinta ruta de bicicletas para toda la familia con recorrido por Don Benito y avituallamiento en el parque Tierno Galván. Las inscripciones se realizarán media hora antes de la salida desde el centro cívico.

A las doce se oficiará una eucarestía concelebrada en formato de misa extremeña con el grupo Caramancho, seguida de la procesión de san Sebastián acompañada por la banda municipal por las calles Mártires, Amargura hasta rotonda del Santo, Cañón, Cuesta y Villahermosa. Las fiestas se despedirán, según informó la organización, hasta el próximo año con las actuaciones del Taconazo y Olé y la Academia Eva.