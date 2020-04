El circo se confina y se reinventa en Don Benito

Rosa Vera es de la localidad madrileña de Guadarrama y su marido es argentino. Esta pareja, junto a su niña pequeña de cuatro años y otras siete familias más se encuentran atrapadas en Don Benito por el Estado de Alarma. Pertenecen al plantel de artistas de un circo internacional y sus trailers permanecen desde los primeros días de marzo aparcados, sin moverse, en el polígono Las Cumbres de la capital de las Vegas Altas. Tras haber actuado durante dos semanas en Villanueva de la Serena, el circo aterrizó en Don Benito. Llevaban una semana de funciones cuando les sorprendió la orden de confinamiento.

El circo no atravesaba por sus mejores momentos y ahora se le suma no poder celebrar espectáculos debido al coronavirus. Según Rosa Vera, la situación laboral que atraviesan como empleados es compleja y en la actualidad no perciben ingreso alguno por parte de la empresa. Se han quedado en Don Benito, aislados y sin recursos económicos. Hay unas 25 personas entre niños y adultos; algunos de ellos mayores. Hay italianos y portugueses entre los confinados.

«Al enterarse de nuestra situación, la gente de Don Benito se ha volcado con nosotros -comenta Rosa- y a diario nos traen menús para seis niños; entre ellos está mi pequeña de cuatro años. Tenemos otra niña mayor, pero la envié con mi madre a Madrid».

«Además de los menús infantiles, nos traen alimentos para los adultos, tanto por parte de Cruz Roja, como a nivel particular. Estamos muy agradecidos. También nos han traído regalos y se han portado fenomenal en el cumpleaños de mi hija la semana pasada», añade esta artista.

En este difícil contexto, Rosa y su familia se han reinventado como artistas. Se plantearon seguir ensayando para no perder ni un ápice de destreza en sus números y esos ensayos han derivado en un nuevo fenómeno de actuaciones. «Surgió como una broma. Pensamos en primer lugar realizar nuestros ensayos en vivo, on line, por redes sociales, y mi marido, ya puestos, planteó: ¿y por qué en lugar de un ensayo no emitimos ya un espectáculo», relata Rosa.

Movieron la iniciativa a través del colegio público Donoso Cortés de Don Benito y cada viernes, sobre las 18.30 horas, realizan un espectáculo en vivo en Facebook en el perfil ‘Rosita y sus amigos’. De esta iniciativa ha surgido otra, como la de animar cumpleaños de niños. En sus espectáculos hay números de percusión, payasos, faquir, rulo, malabares y magia. Una nueva forma de vivir el circo hasta que esto pase.