Dos personas son atendidas por leve intoxicación en un incendio

Dos varones, de 44 y 78 años, necesitaron atención médica por síntomas de inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del incendio de una vivienda en la avenida Alonso Martín de Don Benito, según informó el 112. No obstante, la atención fue in situ, recibiendo el alta al instante, no necesitando traslado a centro sanitario.

El siniestro se produjo el jueves por la noche en una vivienda de la segunda planta del número 3.

Al lugar se desplazaron tres dotaciones del parque de bomberos de Don Benito, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de la Policía Local, una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una ambulancia de Cruz Roja.

El incendio afortunadamente se saldó solo con algunos daños materiales en la cocina del inmueble y esas dos personas atendidas por inhalación de humo.

Al parecer, una sartén habría provocado las primeras llamas y un abundante humo debido posiblemente a un descuido del único inquilino del piso, que fue socorrido en primera instancia por unos vecinos del propio bloque antes de la llegada de los efectivos de auxilio.

En el lugar del suceso se personaron el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, y el concejal de Agricultura, Juan Antonio Merino, con el fin de interesarse por lo acontecido. Ocurrió en el bloque en cuyos bajos se halla la oficina de La Caixa, muy cerca de donde se produjo otro incendio hace unos meses. En aquella ocasión, el incendio tuvo efectos más devastadores en diversas estancias de la vivienda.