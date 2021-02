Los empresarios de Don Benito y Villanueva exigen la reapertura inmediata de los negocios cerrados

Las asociaciones de empresarios, comerciantes y hosteleros de Don Benito y Villanueva de la Serena han exigido este martes la reapertura inmediata de las actividades económicas sobre las que aún pesa el cierre decretado por la administración regional.

En una comparecencia conjunta inédita hasta ahora, los colectivos dombenitenses y villanovenses han pedido a la administración indemnizaciones por el daño causado a sus negocios.

Como entidades pertenecientes a la Coalición de Asociaciones de Extremadura (CAEX), que cuenta con 48 colectivos adheridos, han dejado patente su disconformidad con la forma en la que se está gestionando esta crisis, “nuestra rabia por ser los chivos expiatorios, que los gobernantes están utilizando para para lavar su imagen, y nuestra impotencia ante los oídos sordos de la administración encargada de gestionar todo esto”.

“Vaya por delante que queremos lo mejor para todos los ciudadanos, no queremos que nadie sufra y mucho menos que haya muertes por ninguna causa, pero estamos hartos ya, hartos de ser los que paguen por todo lo que está ocurriendo”, ha dicho el presidente de OPA, Fernando Segador, en representación de todas las asociaciones.

Además ha añadido que “se nos han puesto muchas excusas. Después de reconocer que los positivos no se estaban dando en la hostelería, ni en el comercio, nos dicen que es que provocamos mucha movilidad y por esa razón tuvieron que decretar el cierre de nuestros establecimientos. Una razón muy cuestionable, pues la gente ha seguido saliendo a hacer sus tareas diarias (bancos, comprar alimentos, trabajar, estancos, farmacias y grandes superficies de alimentación) y sin embargo ahora nos dicen que ha

bajado considerablemente los positivos en toda Extremadura”.

En “justa correspondencia”, -señalan-, “ahora nos tienen que dejar trabajar, trabajar en horario normal, aunque sea con aforo limitado, con las medidas de seguridad y sanitarias establecidas, pero con una actividad normalizada. Ya estamos cansados de medias verdades y decimos ¡basta ya!”.

Exigen que les dejen trabajar y ganarse la vida con sus negocios, que se decrete la apertura de muchas actividades cerradas actualmente ( hosteleria, espectáculos culturales, deportes en gimnasios, casinos y bingos, actividades de ocio al aire libre, etc.).

Al mismo tiempo exigen “indemnizaciones justas y directas, por el simple hecho de estar obligados a cerrar y piden que en esas ayudas no se exija estar al corriente de la Seguridad Social y con Hacienda, dado que muchísimas empresas durante esta crisis han contraído deudas con ellos.

Si me obligas a cerrar, me indemnizas y punto. Es una obligación por parte de la administración y derecho que hemos adquirido por ese cierre decretado”.

Piensan que ahora no hay excusas para seguir obligándoles a tener cerrados sus negocios, “nuestras familias y la de nuestros empleados dependen de nuestros negocios”.

Los empresarios aguardan con expectación lo que anuncie este miércoles, como cada semana, la Junta de Extremadura al respecto. Por lo que han dado a entender, parece que el comercio seguirá con el mismo horario (de lunes a viernes de 10 a 18hs y de lunes a sábado de 10 a 14hs) y la hostelería podría reabrir con un 40% de aforo en interiores y un 50% en terrazas.

Los afectados reclaman especialmente el levantamiento del cierre perimetral de las poblaciones. “Vergeles dijo que se levantaría en aquellas poblaciones donde la incidencia acumulada bajara de los 500 por 100.000 habitantes”, ha recalcado Vanesa Casado, de la asociación de Comercio de Don Benito, quien sostiene la necesidad de ese levantamiento para abastecer a muchas personas que carecen de productos básicos en sus respectivas poblaciones.

Tajante ha sido Severiano de la Cruz, hostelero de Villanueva, quien ha expresado la obligatoriedad de la administración de indemnizar a los negocios cerrados. “Esto ha sido como una expropiación para un bien común; en las expropiaciones se indemniza, pues aquí lo mismo, me cierras, me indemnizas, no me das una limosna”.