Juan Francisco Dávila deja la Concejalía de Servicios Sociales de Don Benito

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Don Benito, Juan Francisco Dávila, ha presentado este miércoles su renuncia al acta de edil en el consistorio.

Dávila ha aducido motivos personales para dejar el cargo. Ahora, su escaño en el grupo municipal socialista será ocupado por Vicente Izquierdo, responsable de la agrupación local de Juventudes Socialistas.

No obstante, las funciones de Servicios Sociales delegadas en su día por el alcalde en Juan Francisco Dávila, serán retomadas momentáneamente por el propio José Luis Quintana con ayuda de la edil de Empleo, Yolanda Tomillo, hasta que se lleve a cabo una posible reestructuración del equipo de gobierno.

El ya exconcejal ha comparecido acompañado por el alcalde, quien ha elogiado la entrega y profesionalidad de Dávila durante el tiempo que ha estado al frente de Servicios Sociales, "una gestión que ha supuesto un cambio de modelo absoluto en la concejalía primando el interés y la preocupación de Juan Francisco Dávila por los colectivos más vulnerables y los que menos tienen".

En estos tiempos de pandemia ha sido fundamental el trabajo de Dávila junto a las entidades sociales que trabajan con los más débiles y el tesón puesto, por ejemplo, en habilitar el pabellón municipal para los sin techo en la pasada primavera.

Juan Francisco Dávila se ha despedido con palabras de agradecimiento a sus compañeros de gobierno y a los empleados municipales, manifestando que "ahora no podía dar el cien por cien a la Concejalía, que es lo que siempre me he marcado como objetivo".