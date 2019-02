María José Valadés deja la presidencia del PP en Don Benito

La presidenta del PP de Don Benito, María José Valadés, le ha trasladado al presidente regional del partido, José Antonio Monago, su decisión de no continuar en el cargo.

Está justificada por motivos personales, algo que "hay que respetar", ha apuntado Monago.

"Es del PP y va a seguir siendo del PP", por lo que "no busquen donde no hay porque no hay crisis del PP en Don Benito", ha añadido.

Valadés mantendrá su acta como concejala de la oposición en lo que queda de legislatura y continuará además como diputada provincial del partido.

Esta decisión la hará pública oficialmente el próximo lunes en la junta local convocada por el partido y en aras de no tener que recurrir a una gestora, sería María José Cabanillas la que ejercería las funciones hasta las próximas elecciones.

María Josefa Valadés lideró la lista del PP en las pasadas elecciones municipales y, hasta el momento, el partido no ha presentado su candidato para los comicios de mayo.