Los médicos del hospital se sienten «quemados, abatidos y preocupados»

Aabatimiento y preocupación son dos palabras que definieron ayer el sentir de buena parte de los facultativos asistentes a la importante reunión que mantuvieron en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva representantes del Sindicato Médico de Extremadura (Simex) y del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz con médicos del área sanitaria. El tema central de la reunión no era otro que exponer las graves carencias que sufre este área de salud en materia de profesionales y que casi con toda probabilidad van a acentuarse en verano, con el incremento de pacientes que vienen a pasar el verano y las vacaciones de los especialistas.

«Los profesionales están sobrepasados y quemados; ya no pueden más y están quemados sobre todo por el número de horas de las guardias que cubren en su jornada laboral», llegó a decir al término de la reunión María José Rodríguez, secretaria general del Sindicato Médico de Extremadura. De ahí que se solicite al Servicio Extremeño de Salud (SES) que reorganice los recursos humanos contra el desabastecimiento de médicos en la región.

La respuesta del consejero / A este tema se refirió ayer el consejero de Sanidad en funciones, José María Vergeles, quien dijo en Mérida que esperan incorporar a dos oncólogos procedentes de otras comunidades «en las próximas semanas», con lo que se tendría «completa» la plantilla de cuatro. En cualquier caso, reiteró que ya se está prestando una «respuesta adecuada» al servicio con el refuerzo de especialistas de otras áreas de salud.

La situación es delicada en Atención Hospitalaria, con importante falta de anestesistas y de otros profesionales de diversas especialidades, además de las ya conocidas de Traumatología y Oncología.

Pero en la reunión se expusieron algunos otros casos, como un ejemplo en Atención Primaria, con un médico que aludió a sus más de 80 pacientes al día y casos de 11 guardias al mes. «Si se llevan estos casos a Salud Laboral o a la Inspección de Trabajo, no sé lo que va a pasar», subrayó Rodríguez, quien recordó que tras las movilizaciones que encabezó dicho sindicato, se propuso la contratación de especialistas en períodos de larga duración, principalmente hacia los MIR, una propuesta que no se ha llevado a cabo y que conduce a una situación que «no tiene visos de solución», lamentó la responsable del Sindicato Médico.

Al problema actual, que afecta a la atención a los pacientes y a la calidad de la misma, se unen las vacaciones estivales con las que se acumularán las consultas y las guardias quedarían sin cubrir.

María José Rodríguez dijo haber encontrado a profesionales «abatidos y muy preocupados» porque no pueden realizar sus consultas con la calidad que requieren sus pacientes y «no tienen vida» más allá del servicio sanitario que prestan.

La reunión fue tan tensa que incluso hubo facultativos que se desmarcaron de los argumentos del Sindicato Médico y del colegio oficial. Este grupo dijo estar sorprendido al comprobar que las reivindicaciones expuestas por el sindicato y el colegio oficial «distaban mucho de las reales que manifestamos desde esta área».

no es comparable / Según dichos facultativos, desde el sindicato y el colegio oficial «promovían la búsqueda de una línea común de reivindicación de todos los médicos extremeños, pues la falta de personal afecta a todas las áreas, sin embargo, no valoraban que si bien es cierto esa necesidad generalizada, no es menos cierto que no se pueden comparar áreas de referencia que solicitan aumentar sus plantillas con la precariedad que sufrimos en Don Benito-Villanueva, donde no se llegan a cubrir las plazas existentes, lo que conlleva un número excesivo de guardias por necesidades de servicio en detrimento de la calidad asistencial, del descanso del profesional y de la imposible conciliación familiar». A su juicio, garantizar la equidad en la sanidad a todos los pacientes extremeños no es posible actualmente.