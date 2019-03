Miguel Ángel Gallardo «exige» en su presentación el nuevo hospital

Más de 800 personas abarrotaron la noche del viernes el palacio de congresos de Villanueva de la Serena para arropar a Miguel Ángel Gallardo en su presentación como candidato socialista a la reelección a la Alcaldía de la localidad. Además del propio Gallardo, intervinieron en el acto el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El regidor villanovense ensalzó en su discurso la política local, «que no consiste en la estadística, sino en ver el rostro de la gente», una forma de política en la que dijo sentirse tan a gusto que «creo que no me voy a ir de la política local, me vais a tener que echar», bromeó.

Gallardo resaltó la importancia de los servicios sociales como pilar de su política y como «colchón de futuro» para el bienestar de los vecinos, porque «no aspiramos a ser capital de nada, sino Ciudad del Bienestar», apuntó.

El candidato a la alcaldía dejo claro su compromiso de dejarse la piel «para que la Villanueva de 2023 sea infinitamente mejor que la de 2019», en unos años futuros que pasan obligadamente por la revolución tecnológica, vino a decir.

En tono reivindicativo, ante el presidente de la Junta se mostró «exigente» sobre la necesidad de un nuevo hospital. «Te pido, te exijo que hay que iniciar la construcción del nuevo hospital», expresó dirigiéndose a Fernández Vara. «Es lo más importante para esta comarca y sé que lo vas a hacer, que se han dado pasos y que ya estás en Europa trabajando en ello», añadió Gallardo, dejando entrever la opción de que haya fondos europeos para el ansiado complejo sanitario, de vital importancia para un área de unas 150.000 personas.

Por último, y aunque precisó que Don Benito y Villanueva pueden crecer de forma solitaria sin necesidad de unirse, hizo un guiño a Don Benito para «soñar» con la unión de ambas ciudades «no por nosotros, sino por los que vendrán», como oportunidad de desarrollo «para que nuestros hijos e hijas se queden aquí». Como anticipo recordó los proyectos aprobados por Europa gracias a que las dos ciudades han ido de la mano.

«NOS VA A IR BIEN» / Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, afirmó que a los socialistas «nos va a ir bien» en las próximas elecciones porque cuando los gobiernos se esfuerzan, los ciudadanos saben reconocérselo. Además, Vara destacó que «en política se puede ganar o perder, pero no se puede mentir y hay partidos que han hecho de la mentira su programa», apuntó.

La ministra Montero dijo que Guillermo Fernández Vara representa lo mejor del socialismo español. Del alcalde villanovense apuntó que «simboliza a todos esos alcaldes y alcaldesas que sacrifican su vida y su tiempo por sus vecinos y por sus ciudades».

Por último, el alcalde y candidato socialista a la reelección agradeció al presidente de la Junta de Extremadura haber conseguido en estos cuatro años mejorar la vida de la ciudadanía: «la Extremadura de hoy es mucho mejor que la que nos encontramos en 2015», sentenció.