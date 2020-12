El pacto presupuestario PSOE-Ciudadanos abre una etapa inédita en Villanueva

El 2020 concluye y se inicia un 2021 que en Villanueva de la Serena trae como carta de presentación un pacto presupuestario municipal entre Partido Socialista y Ciudadanos. Una situación inédita desde 2003, año desde el que gobierna Miguel Ángel Gallardo con mayoría absoluta en el consistorio villanovense. A Gallardo no le hacía falta, pero ha extendido con el partido naranja la fórmula del consenso anticovid acordada con todos los grupos hace unos meses. Y es que el covid ha transformado un codazo de símbolo de zancadilla a gesto de concordia.

El alcalde explica que este pacto suscrito entre ambas formaciones se debe a la voluntad de los dos grupos políticos de sumar en unos momentos complicados. «El gobierno tiene mayoría absoluta como para haber sacado adelante el presupuesto para el próximo año, y asumir el riego en solitario. Pero el momento que vivimos no es cualquier momento. Es una situación inédita. La política está para resolver, y también para generar esperanzas, máxime en estos tiempos».

El regidor añade que «las propuestas presentadas por Ciudadanos han sido propuestas realistas, asumibles y viables, y eran propuestas que, en muchos casos, coinciden con «las nuestras. En este punto, añade, uno se tiene que abrir a un pacto, a renunciar a parte de lo suyo para incorporar parte de lo del otro».

Este pacto, subraya Gallardo, «representa un documento de esperanza para Villanueva y sus ciudadanos. Con él no se resolverán todos los problemas, pero sí tendremos capacidad de hacer frente a muchos de ellos. Cuando hay sensibilidad por parte del que gobierno y del que propone, se consigue un documento que contribuye a dar esperanza y estar al lado de los que más mal lo pueden estar pasando». Ciudadanos es un grupo minoritario, pero que ha querido sumar, puntualiza.

Cristina Menea, portavoz de Ciudadanos, explica que «se esté o no en el gobierno, no se puede ser ajeno a los problemas que los vecinos tienen día a día y hemos tendido la mano para apoyar a familias, y empresas, máxime en un año tan difícil como este». Para Ciudadanos, ser oposición no es solo controlar la labor del gobierno, también hay que ser colaborador. La política en la que cree su formación es en la que se es útil, participativa y que contribuya.

Menea ha mostrado la satisfacción de su formación por el trabajo que se ha realizado en el documento, «que es positivo y materializa lo que los vecinos y negocios necesitan para afrontar los efectos de la pandemia».