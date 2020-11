La pandemia condiciona las actividades de Alrex en el Día Sin Alcohol

Este 15 de Noviembre, la asociación Alrex Don Benito celebra el Día Internacional Sin Alcohol pretendiendo hacer así una llamada social para la reflexión; que la problemática etílica está ahí, y es un problema social de primer orden. El alcohol y el tabaco están a mucha distancia del resto de las adicciones.

Este año, debido a la situación ocasionada por la pandemia del covid-19, Alrex no puede salir a la calle con sus actividades, pero a través de las redes y medios de comunicación intentan hacer visible la adicción al alcoholismo.

Alrex Don Benito, que tiene su sede en la calle Teresa Jornet, se creó en 1982 con la finalidad de rehabilitar psicosocialmente a pacientes por problemas con el alcohol y desde su fundación ha atendido a más de 2.500 personas, más sus familiares.

Realiza terapias grupales todos los viernes por la tarde, donde enfermos y sus familias son atendidos por médico, psicóloga y trabajadora social.

Actualmente el perfil del paciente alcohólico es de 35 a 45 años, con consumo excesivo regular y pérdida de control de forma ocasional (fines de semana o festivos). Cada vez cuentan con mayor presencia de mujeres en sus grupos de terapia, llegando casi a un porcentaje del 40%.

El grupo de terapia es el único que permite al enfermo alcohólico identificar el problema que tiene con el alcohol, hacerlo suyo, solo así va a sacar fuerzas y motivación para conseguir resolverlo, ya que el tratamiento individual y farmacológico no convence, no motiva al enfermo y no cumple sus fines últimos de rehabilitación psicosocial y reinserción social plena, dicen desde Alrex.