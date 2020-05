Suspendidas las fiestas de Santiaguito de Villanueva 2020

Las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana de Villanueva de la Serena no se celebrarán en este año 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Como es sabido, estas fiestas suelen tener lugar en torno al 25 y 26 de julio de cada año.

Así lo ha anunciado el alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, en una comparecencia este martes junto al concejal de festejos de la localidad, Manuel Fernández.

Las populares fiestas de Santiaguito quedan por tanto suspendidas por razones de salud, según ha argumentado el regidor. Las fechas de celebración de estas fiestas son apenas tres semanas después del término de la última prórroga del Estado de Alarma de un mes propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el alcalde, solo tres semanas después del regreso a la “nueva normalidad” no está bien celebrar unas fiestas como las de Villanueva, que no se circunscriben al ámbito local, sino que se xtienden mucho más allá y acarrearía la movilidad de muchas personas y el no poder garantizar las medidas de distanciamiento necesarias para que prevalezca la salud de las personas, que es lo más importante en estos momentos por encima de las fiestas.

La suspensión se lleva a cabo “desde la responsabilidad y desde el dolor de lo que representan estas fiestas para los villanovenses”, ha subrayado el alcalde. Miguel Ángel Gallardo confía a la vez en que en 2021 se pueda celebrar y compensar la celebración de estas importantes fiestas.

La decisión de la suspensión ha sido comunicada a las hermandades de Santiago y Santa Ana, que lo han entendido perfectamente. Además de las fiestas patronales, en las últimas semanas se ha anunciado la suspensión de otros eventos importantes programados habitualmente en primavera y verano, como la feria de la tortilla y el festival de teatro en la calle.