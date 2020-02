Un toledano gana el título nacional de maestro cortador de jamón

Álvaro Diezma, de la localidad toledana de Consuegra, se ha proclamado campeón de España y maestro cortador del campeonato nacional de cortadores y cortadoras de jamón que se ha disputado en Villanueva de la Serena.

Este campeonato ha sido la segunda cita del calendario de Villanueva, Ciudad Gastronómica Extremeña, situando a la localidad como referente nacional del jamón.

Álvaro Diezma participaba por segunda vez en un campeonato nacional. El año pasado también llegó a la final, pero el triunfo se lo arrebataba Aníbal Falcón, quien precisamente fue el encargado de entregar al toledano la chaquetilla de maestro cortador de jamón. En segundo lugar se clasificó Juan Antonio Pérez Moro, ganador además del premio al mejor plato creativo. El tercer clasificado fue Antonio González. En la final, también participaron los cortadores Abraham Cambres, Francisco Jiménez y Antonio Escribano.

El jurado estuvo integrado por los campeones de las 11 anteriores ediciones, entre ellos el villanovense Juan José Masa.

La consecución del título es fruto de muchas horas de dedicación, trabajo y práctica a cargo de un Álvaro Diezma que hace cuatro años abandonó la ingeniería industrial para dedicarse de lleno a este mundo que tanto le apasiona. «Aún no puedo creérmelo, estoy viviendo un sueño. No sé si seré capaz de asimilar, hasta que no pasen unos días, que haya sido elegido como el mejor en un campeonato que ha tenido un altísimo nivel», dijo.

El jurado valoró diferentes aspectos; en concreto diez parámetros del corte del jamón durante un máximo de dos horas. Entre las exigencias figura la preparación de tres platos cortados de distintas partes del jamón (maza, la babilla y la punta), además del llamado plato creativo. Asimismo se enjuicia el tamaño y grosor de la loncha, la limpieza del jamón, la uniformidad y vestimenta, la serenidad que transmite el cortador, el emplatado y la rectitud del corte.

La preparación de un plato con 100 gramos jamón, que se hace a ojo y sin poder utilizar báscula fue otro de los aspectos que también puntuaron.

El alcalde Miguel Ángel Gallardo ha destacado que una vez más Villanueva se convierte en referente nacional a través de la gastronomía. «Ahora son muchas las personas que hacen turismo por gastronomía y sitúan a nuestra ciudad dentro del panorama nacional», resaltó.