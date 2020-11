El alquiler de habitaciones, una oferta al alza con la pandemia

Desde que estalló la crisis del coronavirus muchas cosas han cambiado. Las restricciones, confinamientos y toques de queda han modificado la mayoría de hábitos de la sociedad, con sus consecuentes alteraciones. En este sentido, el mercado de la vivienda en alquiler también se ha visto afectado por lo que se denomina la “nueva normalidad”. En el lado opuesto, la oferta de habitaciones en alquiler ha crecido exponencialmente.

La inestabilidad laboral y la formación on line son dos de los principales aliados de esta nueva tónica de arrendamiento. Son muchas las personas que por problemas de empleo no pueden afrontar el pago de una vivienda en alquiler, de ahí que recurran a las habitaciones. Por otro lado, muchos de los estudiantes que se desplazan a otras ciudades a cursar sus estudios universitarios y que antes eran un núcleo destacado del mercado del alquiler, ahora están sometidos a las clases on line. Esto recorta sus desplazamientos y hace que, cada vez más, opten por el alquiler de habitaciones.

Sea cual sea la causa, el aumento en la demanda por las habitaciones en alquiler ha hecho crecer a plataformas como Spotahome, especializada en este tipo de operaciones.

Además, son también varios los hoteles en diferentes ciudades de España que han apostado por esta fórmula. Ante la bajada de reservas por la crisis del coronavirus, algunos establecimientos han optado por el alquiler de sus habitaciones para atraer a nueva clientela.

La media y la larga estancia suelen ser las prácticas más habituales en este tipo de contratos, los cuales dan más libertad a sus inquilinos a la hora de cancelarlos o actualizarlos.