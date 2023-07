El pasado 22 de julio Rosalía finalizó su 'Motomami World Tour' en el festival Lollapalooza de París. La gira que arrancó en julio de 2022 en Almería y ha hecho escala en casi todos los continentes, ha sido un completo éxito mundial, al igual que lo fue el disco que lleva el mismo nombre.

La artista catalana, que se encontraba en el momento más íntimo del concierto mientras cantaba 'Hentai' solo con su voz y un piano, no pudo evitar derrumbarse en el escenario mientras continuaba cantantado con la voz quebrada. Este gesto en seguida fue notado por los asistentes al espectáculo, que no dudaron en acompañar a la cantante siguiendo ellos mismos la canción durante el tiempo que tardó la de Barcelona en recomponerse. Este momento fue rápidamente subido a redes sociales y no tardó en volverse viral.

Tras ese momento, la cantante le dedicó unas palabras a todos sus fans, "la lista de bendiciones que 'Motomami' me ha dado es infinita. Y 'Motomami' se termina, se termina en París, donde tantos de vosotros me habéis conocido gracias a este proyecto, gracias a este disco. Os estoy muy agradecida".

Que le deparará el futuro a Rosalía

Todavía ni la propia Rosalía conoce que viene después de 'Motomami' como ella misma ha reconocido en los últimos días, "aún no sé cómo será el siguiente capítulo. Hay algunas ideas o ilusiones, pero pues yo qué sé. Solo Dios sabe, Dios dirá". Lo que sí que es seguro, es que próximamente tendremos más noticias de su boda con el también cantante Rauw Alejandro y esperemos que de nuevos singles, ya que la catalana desde que se dió a conocer en 2018 con su disco 'El Mal Querer' no ha parado de trabajar duro en cumplir su sueño.