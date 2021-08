Vicky Luengo y Carolina Yuste encabezan el reparto de la película 'Chavalas', que se estrenará el próximo 3 de septiembre en las salas españolas, un filme dirigido por Carolina Rodríguez y cuyo reparto completan Elisabet Casanovas y Ángela Cervantes.

"La ficción construye realidades, la ficción crea referentes. Hay muchas jóvenes que necesitan referentes acordes a su generación" ha afirmado en una entrevista con EP Carolina Yuste, quien ha lamentado los referentes que se veían en su generación y que, "en realidad, no tenían que ver con quienes éramos".

"Hay algo del movimiento que está calando en el sistema. Nos están engañando un poco, poniendo personajes femeninos imitando roles masculinos. Creo que el imaginario masculino necesita una reflexión sobre qué significa ser mujer. A mí no me sirve que me pongas un personaje protagonista de mujer si la serie o película sigue siendo igual de machista", ha añadido Yuste, que también ha lamentado que "los papeles masculinos empiezan a ser más interesante a los cuarenta años y las mujeres empiezan a desaparecer a partir de esa edad".

Por su parte, Luengo ha recalcado la importancia de que el personaje femenino, ya sea protagonista o secundario, tenga "identidad y realidad". "Ser mujer dentro de la industria está muy ligado a qué es ser mujer en el día a día. Para mí ser mujer es maravilloso, yo no lo cambio. Ser mujer, aún, es no estar en una posición todavía de igualdad, es estar en lucha, es estar acompañando a otras mujeres para ayudarnos entre nosotras, es entender cómo dejar de ser machista", ha destacado.

"El hecho de que a veces en esta industria se coloque un foco tan grande a la mujer hace que existan, al menos bajo mi punto de vista, trabajos que hacemos al día a día para deconstruirnos, con un doble esfuerzo. En estos últimos años están apareciendo una gran cantidad de realizadoras con unas historias que nos pertenecen. Además, creemos que son las historias que el público quiere ver", ha precisado por su parte Yuste, que en 2019 logró el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Carmen y Lola'.

Sobre este galardón, la actriz ha señalado que su vida "no ha cambiado a nivel personal pero a raíz de eso conquisté un espacio profesional en donde se dieron cuenta de que era actriz". "Y eso fue poderosisímo porque empezaron a venir proyectos. Este año he sido una privilegiada y he trabajado muchísimo, pero a nivel personal, estoy igual", ha asegurado.

'Chavalas' llegará a las salas precedida de tres premios obtenidos en el pasado festival de Málaga, incluyendo el de 'Mejor Ópera Prima' y el 'Premio del Públic'. Esta película tragicómica ha sido producida por Balance Media Entertainment, Televisión Española y Televisión de Cataluña, y será distribuida por Filmax.

Rodaje en covid

El rodaje de 'Chavalas' comenzó en 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Como ha reconocido Luengo, el proceso de adaptación a las nuevas medidas impuestas por la covid-19 "fue un lío" y ha asegurado que no olvidará la película ya que fue "la primera" que rodó con mascarilla.

En cualquier caso, Yuste ha subrayado la importancia de apostar por la cultura: "Un país sin cultura es un país muerto y es un país condenado a repetir las atrocidades de la historia. Y yo no quiero eso para mis hermanos ni para las futuras generaciones".

Ambas actrices han trabajado en el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Luengo ha afirmado que sentirse "cómoda" en un trabajo que "no depende del medio, sino de la historia que cuentes", por lo que ha insistido en la importancia de contar "una historia que merezca la pena contar" mientras que Yuste ha reconocido que, para ella, hacer teatro "es como sentirse en casa", ya que es dónde empezó su carrera.

Por último, Yuste también ha hecho alusión a la situación que se está viviendo en Afganistán: "La sociedad mundial tiene que hacer un ejercicio de solidaridad e intentar ayudar a todas esas mujeres y niños, tampoco se me olvidan los hombres adolescentes de Kabul. Pero creo que tampoco hay que olvidar que no viene de ahora".