Un thriller de atracos de Michael Bay, 'Ambulance: plan de huida'; un filme de aventuras con Sandra Bullock, 'La ciudad perdida'; y una comedia española de intercambio de parejas, 'El juego de las llaves', encabezan la cartelera de estrenos de cine de esta Semana Santa que se adelantan al miércoles.

'Ambulance: plan de huida'

Emblema del cine de acción más taquillero ('Armageddon', 'Transformers'), el director californiano Michael Bay dirige este thriller de atracos con una acción trepidante que transcurre a lo largo de un día, con persecuciones y explosiones a bordo de una ambulancia.

Los temerarios conductores son Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II, con la mexicana Eiza González como rehén. Ellos son dos hermanos adoptivos, un veterano de guerra con problemas económicos y familiares y un delincuente profesional que le ofrece una salida: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles.

'La ciudad perdida'

Sandra Bullock y Daniel Radcliffe son una escritora de novelas románticas y un excéntrico millonario que se ven inmersos en una épica aventura en la jungla en la que no les quedará más remedio que dejar de lado sus diferencias para encontrar un tesoro.

Dirigida por los hermanos Aaron y Adam Nee, también cuenta en el reparto con Brad Pitt y Channing Tatum.

'El juego de las llaves'

Un grupo de amigos en plena crisis de los 40 decide aventurarse a un juego de intercambio de parejas en este filme dirigido por Vicente Villanueva y que versiona una serie mexicana del mismo título.

Eva Ugarte, Ricard Farré, Fernando Guallar, Justina Bustos, Miren Ibarguren, María Castro, Tamar Novas y Dani Tatay forman el reparto. El juego revolucionará al grupo de amigos y sus vidas y les hará descubrir quiénes son y qué quieren realmente.

'Contando ovejas'

Eneko Sagardoy, Natalia de Molina y Juan Grandinetti protagonizan esta comedia negra con tintes de thriller que supone el debut en la dirección de José Corral Llorente.

Ernesto es un chico solitario e infravalorado por la gente que le rodea cuya vida cambia con la aparición de tres peculiares compañeros de piso que tratarán que recupere la autoestima perdida, sin importar ni los medios ni las consecuencias.

'Aline'

Valerie Lemercier escribe, dirige y protagoniza esta película basada en la vida de la cantante canadiense Céline Dion, diva del pop internacional que ha vendido 200 millones de álbumes en todo el mundo y que saltó a la fama con la canción estrella de 'Titanic', 'My heart will go on'.

Lemercier interpreta a Aline, una joven que creció en una gran familia canadiense en la década de 1960. Descubierta como un gran talento en su adolescencia, se convierte en una sensación global y, apoyada por su familia, construye una carrera extraordinaria.

'Compartimento nº6'

Tras su debut con 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki', el finlandés Juho Kuosmanen estrena este segundo largometraje con el que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

"Compartimento nº6" narra la historia de una joven estudiante que toma un tren hacia Moscú para ir al yacimiento arqueológico de Múrmansk y un minero ruso con quien se ve obligada a compartir el vagón, una convivencia que les unirá más allá de lo que esperaban.

'Gagarine'

El barrio de Gagarine, en la periferia de París, inaugurado como una utopía obrera en la década de los 60 por el astronauta Yuri Gagarin, fue demolido en agosto de 2019 en un estado ruinoso. Fanny Liatard y Jérémy Trouilh rinden homenaje a ese sueño en este filme.

Rodada con la complicidad y participación de los últimos habitantes del barrio, la cinta gira en torno a un adolescente llamado Yuri que siempre quiso ser astronauta y que se atrinchera para defender el bloque de viviendas sociales donde ha vivido toda su vida.