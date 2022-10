Warner Bros. ha publicado el tráiler de 'Momias', la nueva película del productor y de los guionistas de 'Tadeo Jones'. El filme, en el que unas momias deben viajar al mundo de los vivos en busca de un anillo de boda que les ha sido robado, verá la luz en cines el 24 de febrero de 2023.

Al ritmo del Walk Like an Egyptian de The Bangles, el tráiler muestra cómo un grupo de cuatro momias (un hombre, una mujer, un niño y un cocodrilo) debe abandonar su pirámide y viajar a Londres para recuperar el anillo robado. En la capital del Reino Unido tratarán de pasar desapercibidos y hacer frente a distintos de obstáculos en un mundo del que no conocen nada, como demuestra el hecho de que confundan un carro con un coche.

"En Egipto, en las entrañas de la tierra, existe una ciudad de momias con 3000 años de antigüedad. Donde por mandato imperial, la princesa Nefer tiene que casarse con Thut, pero ninguno quiere contraer matrimonio. Nefer porque ansía la libertad y Thut porque es alérgico al compromiso. Pero los deseos de los dioses son ineludibles y Thut tendrá que casarse con Nefer en siete días y llevar intacto a la boda el anillo que el Faraón le ha otorgado".

Mientras, en la superficie de la tierra, Lord Silvester Carnaby, lleva a cabo una expedición arqueológica en la que, por primera vez, encuentra algo relevante: una tumba egipcia donde además de varios trofeos hay un anillo de boda. Es su oportunidad para pasar a la historia, y ver cumplido su sueño, pero no cuenta con que ese anillo ya tiene dueño.

Cuando Thut descubre que le han robado el anillo, no tiene más opción que subir al mundo de los humanos e infiltrase en la actual Londres. En el viaje le acompañará su hermano Sekhem, un niño travieso de 8 años con ganas de recuperar al héroe de las carreras que fue su hermano; Croc, el bebé cocodrilo y mascota de Sekhem; y Nefer, que aprovecha la oportunidad para huir del matrimonio.

Juntas, las tres momias tendrán que desenvolverse en la moderna Londres de hoy en día, recuperar el anillo que Lord Silvester Carnaby les ha robado y, algo que no entraba en los planes de Thut y Nefer, conocerse, reza la sinopsis oficial del filme.

Momias está dirigida por Juan Jesús García Galocha, 'Galo', quien debuta como director tras haber ejercido como director de arte en 'Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas'. A su lado se encuentran como guionistas Javier Barreira y Jordi Gasull, ganador este último (quien también es productor del filme) de 3 premios Goya a mejor película de animación por 'Las aventuras de Tadeo Jones', 'Atrapa la bandera' y 'Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas'.

Distribuida por Warner Bros. Pictures, se trata de una producción de 4Cats Pictures SL, Anangu Grup SLU y Moomios Movie AIE, con la colaboración de Atresmedia Cine, con la participación de MOVISTAR+ y con la colaboración de TV3.