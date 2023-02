La actriz Sara Sálamo ha aparecido en la alfombra azul de los premios Goya sin una gota de maquillaje. Una vez más, la actriz canaria ha vuelto a aprovechar un acto de máxima expectación mediática para dar voz a sus reivindicaciones, en este caso, la belleza femenina al natural. Y ha sido de lo más comentado en la alfombra azul desplegada en Sevilla.

A diferencia de sus compañeras, ha optado por no utilizar maquillaje. Ha sido la única que ha decidido hacerlo en la noche más glamurosa del año. El vestido, largo y de transparencias con flores, lo firma Armani, y ha sido el gran protagonista de su look, en el que no aparece ningún cosmético.

"Hoy he venido a la gala a cara lavada porque que soy madre, sobre todo, siento mucha preocupación por cómo utilizamos el altavoz que tenemos. Qué reciben nuestros jóvenes a través de las redes sociales y qué tipo de referentes tienen…", ha confesado en su perfil de Instagram.

"La llegada de los filtros y las cirugías estéticas financiadas (incluso a menores) me da mucho miedo. Con este gesto solo quisiera reivindicar la naturalidad y la aceptación de una misma para que podamos sentirnos cómodas sin artificios. Y que el maquillaje, la moda o la belleza sean un accesorio y un juego, sin volvernos víctimas de ello", ha continuado.

La actriz ha completado su 'look' con un bolso de la firma y joyas de Rabat.