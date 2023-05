La reciente huelga de los guionistas de cine y televisión en Estados Unidos agrupados en la WGA abre numerosas incógnitas que afectan también a otros países. ¿Cómo se contempla desde aquí esta situación en la que guionistas de todo tipo han mostrado sus reivindicaciones en una industria que alardea de su poderío? Para tener una visión panorámica, EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con seis guionistas a los que se les han planteado estas dos preguntas: ¿Algo parecido a esta huelga podría pasar en España? ¿La huelga en Hollywood puede tener consecuencias directas o indirectas aquí?

A este breve cuestionario han respondido Borja Cobeaga, director de ‘Fe de etarras’, coguionista de ‘Ocho apellidos vascos’ y presidente de DAMA, la asociación que gestiona los derechos de autor en medios audiovisuales; Isabel Peña, guionista habitual de Rodrigo Sorogoyen, ganadora del premio Goya por ‘El reino’ y por ‘As bestas’; Coral Cruz, guionista de ‘Morir’ e ‘Incerta gloria’ y creadora y escritora de la serie LGTB ‘Ser o no ser’; Marta Libertad, quien formó parte del equipo de guion de la serie infantil ‘Los Lunnis’ y ha escrito ‘Los europeos’ y ‘Oswald: El falsificador’; Fernando Navarro, guionista de ‘Toro’, ‘Verónica’ y ‘Bajo cero’, y Aitor Gabilondo, fundador de la productora ALEA MEDIA y creador de la exitosa serie de HBO Europa ‘Patria’.

Derechos legítimos

Tradicionalmente, lo que ocurre en el sector en EEUU un tiempo después se replica aquí y en otros países Aitor Gabilondo

Para este último, "los guionistas están reivindicando legítimamente sus derechos y reclamando a la industria un reparto más equitativo de los beneficios, además de regular el uso de la IA en la creación de guiones. Tradicionalmente, lo que ocurre en el sector en Estados Unidos un tiempo después se replica aquí y en otros países, así que debemos estar atentos a esas demandas". Cobeaga añade otros elementos: "Lo que pasa en Estados Unidos suele llegar aquí con retraso. Ahora estamos más empantanados con asuntos como el de los productores que usurpan el crédito de ‘creado por’ a guionistas". Para Cobeaga, "una de las reivindicaciones de los guionistas en huelga tiene que ver con los ingresos residuales de la escritura de guiones que reciben de las plataformas. Aquí no tenemos ‘residuals’ sino derechos de autor, pero el conflicto es el mismo: con el ‘streaming’ los guionistas ganamos menos y nuestro trabajo se precariza".

No tenemos el mismo poder que los guionistas americanos ni estamos tan bien organizados Isabel Peña

La guionista de ‘As bestas’ es escéptica con la repercusión que esta huelga pudiera tener aquí. "Me cuesta imaginarlo, porque creo que no tenemos el mismo poder que los guionistas americanos -argumenta Peña- Y, sobre todo, no estamos tan bien organizados". Para Coral Cruz, "aunque las reivindicaciones de nuestros compañeros estadounidenses son casi las mismas que las nuestras, veo inviable una huelga de estas dimensiones en España. Ni el sector audiovisual es tan potente ni nuestros sindicatos de guionistas tienen tanto poder como el WGA". Prosigue la guionista de ‘Incerta gloria’: "Creo que nunca la llegaríamos a convocar, porque somos conscientes de que no tenemos su capacidad de paralizar todo un sector".

Motivos de sobra

Libertad apela a la conciencia del sector: "En mi opinión, y a pesar de que hay estupendos sindicatos de guionistas en España, para que esto sucediera debería existir una mayor afiliación sumada a una mayor conciencia del sector. No tengo muy claro que se consiguiera paralizar la industria como sí se ha conseguido allí. Eso sí, motivos para una huelga tenemos de sobra. Además, tenemos precedentes para saber que, lo que suceda allí, acabará llegando a nuestro país antes o después".

Nuestra industria es precaria hasta en las hipotéticas reivindicaciones Fernando Navarro

Navarro, por su parte, remarca las notables diferencias entre una y otra industria: "No se me ocurren dos cosas más distintas que la industria americana y la española. Sobre todo en lo que se refiere al dinero: el que cuestan las películas, el que cobran los implicados, el que se genera. Nuestra industria es muy pequeña. Voluntariosa y precaria. Y por lo tanto precaria hasta en las hipotéticas reivindicaciones". "Dicho esto -sigue el guionista de ‘Bajo cero’-, miro con cierta envidia la sensación de unidad que transmiten".

La huelga de guionistas estadounidenses podría tener consecuencias en otros lugares. Netflix, por ejemplo, produce en muchos países. "No creo que sin lucharlo país a país una plataforma tan poderosa como Netflix vaya a estar dispuesta a contratar a más guionistas para los proyectos o a dar a estos guionistas más tiempo para trabajar", opina Peña. "Pero si los compañeros americanos consiguen que Netflix tenga que revelar sus datos de audiencia, quizás esto sí podría extenderse y llegar aquí. Esa transparencia sería una muy buena noticia por varios motivos, y no solo por desatascar de una vez el tema de los derechos de autor".

Es posible que, paralizado ese mercado, se inicien más proyectos locales Coral Cruz

La guerra del 'streaming'

"La industria norteamericana es la locomotora en este sector y todo está interconectado", explica Gabilondo. "Lo que no debemos pensar es que los europeos ocuparemos el hueco de los guionistas americanos o que se harán más series aquí para mantener lleno el catálogo. Ese es un pensamiento insolidario, además de inviable". Navarro cita a Kiko Veneno: "Muchas de nuestras películas se producen o distribuyen desde allí. Como decía Kiko Veneno, ‘el cielo es de Dios, la tierra de los gitanos, y la España grande y libre es de los americanos’. Esta huelga es un capítulo más de la larga guerra del ‘streaming’. Las plataformas están replanteando su estrategia. Y no son pocos los artículos, desde diarios económicos, no solo la cinefilia nostálgica, que cuestionan el modelo y abogan, quizá, por un regreso al modelo anterior".

Pueden sentar precedentes importantes para la legislación internacional Marta Libertad

Pese a estar de acuerdo con las reivindicaciones estadounidenses, Marta Libertad no cree que los españoles se vayan a sumar a esa huelga. Y agrega: "Desconociendo la estrategia exacta de las plataformas, lo que sí es posible es que paralizado ese mercado, se inicien más proyectos locales para poder compensar la falta de contenido". Cruz atisba algún cambio: "Dependiendo de lo que consigan, pueden sentar precedentes importantes para la legislación internacional de cuestiones como la exigencia de una mayor transparencia en los datos de reproducción en las plataformas o la regulación de la introducción de la IA en el sector. Una de sus principales reivindicaciones es la prohibición de esta herramienta para la reescritura de obras creadas por guionistas humanos". Y tiene clara la posición del sindicato de guionistas al que pertenece, ALMA: "Apoyamos totalmente esta huelga del WGA y defendemos que ninguno de nuestros miembros debería aceptar ninguna oferta de trabajo procedente de Estados Unidos mientras continúe la negociación".

Aún está mal visto que te ofrezcan un trabajo y tú preguntes por el dinero Borja Cobeaga

Cobeaga pone las cartas sobre la mesa: "Lo que consiga el WGA intentaremos hacerlo nuestro. Otra cosa es la explotación del gremio que hacen con las 'mini-rooms', las salas de guion reducidas en personas y tiempo para 'ordeñar' ideas. Muchos guionistas no cobran por sus ideas, sino que solo lo hacen cuando la idea se vende, se produce o se emite... Por increíble que parezca, aún está mal visto que te ofrezcan un trabajo y tú preguntes por el dinero".