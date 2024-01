Este martes se han conocido las Nominaciones a los Premios Óscar 2024. Tras conocer el nombre o el título de las películas que optarán a llevarse el Óscar el próximo 10 de marzo, las redes sociales han comenzado a arder.

Una de las grandes alegrías por las que el público del cine español, es la doble nominación (Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería) a la película 'La sociedad de la nieve'. De hecho, hasta Pedro Sánchez se ha atrevido a publicar un tweet dándole la enhorabuena al su director (Juan Antonio Bayona). "El talento del cine español es una de nuestras principales señas de identidad", escribía Sánchez en 'X', anteriormente conocida como Twitter.

¿Qué pasa con Barbie?

Sin lugar a dudas, lo más polémico de la jornada ha sido que Margot Robbie, protagonista de 'Barbie', no vaya a conseguir su primera estatuilla. Y es que Robbie era una de las grandes favoritas de la audiencia para llevarse el galardón de la categoría de 'Mejor Actriz'. Pero la protagonista de la película más taquillera de 2023 no ha sido mencionada.

La película con más nominaciones ha sido 'Oppenheimer' de Christopher Nolan, concretamente ha obtenido 13. Las de 'Barbie' tampoco han estado mal, el filme ha recibido 8 nominaciones, que para sus espectadores, han sabido a poco.

La directora dela película sobre la muñeca de Mattel, Greta Gerwig, tampoco está nominada y tendrá que conformarse con aspirar a llevarse el premio en la categoría de 'Mejor Película', 'Mejor Vestuario', 'Mejor Canción Original' o 'Mejor Guion Adaptado'.

Lo más curioso, es que el que sí ha conseguido dos nominaciones, ha sido Ryan Gosling. El actor optará a la estatuilla como 'Mejor Actor de Reparto' y como el intérprete de una de las nominadas a 'Mejor Canción Original', 'I'm Just Ken', que competirá contra Billy Eilish y su 'What Was I Made For', también incluida en 'Barbie'.

Paradoja de la propia película

Lo más curioso es que la película 'Barbie' es una crítica al patriarcado, pero ninguna de las mujeres que lideran el proyecto, han logrado ser nominadas. Ken es el único que podrá conseguir una estatuilla.

La reacción en X (Twitter) de los seguidores del largometraje ha sido instantánea. Los usuarios han sacado sus propias conclusiones sobre la paradoja de estas nominaciones con la propia película:

