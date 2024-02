Las cineastas empiezan a romper silencios. El grito del mundo del cine contra las agresiones sexuales ha llegado hasta los Premios Goya, celebrados este sábado en Valladolid. "Aquí, en el cine, también se acabó", ha reclamado la cantante Ana Belén al comenzar la gala. Las acusaciones de violencia sexual a los cineastas Carlos Vermut y Armando Ravelo han saqueado la industria audiovisual española y la reivindicación ha sido la gran protagonista de la noche de entrega de galardones.

La artista ha exigido igualdad para el mundo del cine durante su discurso. "Es urgente que todos exijamos certezas de igualdad y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual y por revisar de manera profunda las estructuras que lo permiten", ha defendido la catante y presentadora de la gala. Javier Ambrossi, otro de los maestros de ceremonia, se ha mostrado al lado de las víctimas y ha valorado sus testimonios "admirables y muy valientes". "Que su valor por denunciar se traduzca en hechos", ha destacado Javier Calvo, también conductor de la noche.

#SeAcabó

Las mujeres formaban parte por primera vez en los Goya del 61% de las nominaciones, pero esto no se ha traducido en más premios para ellas. Una de las galardonadas ha sido Estibaliz Urresola, ganadora a mejor dirección novel por '20.000 especies de abejas', que ha aprovechado su discurso para condenar la violencia sexual. "Es un honor que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó, que no queremos más violencia ni acoso en el cine ni en ninguna parte", ha reclamado la directora.

La Academia del Cine ha denunciado las agresiones en la industria y ha reiterado su apoyo a las víctimas. "Los personajes de mujeres tienen que ser referentes para construir una sociedad donde la igualdad sea la norma y no la excepción", han reclamado. "Queremos espacios de respeto e igualdad en nuestra profesión y en cualquier otro ámbito. Se acabó el abuso de poder", han pedido.

El 'Se Acabó' se ha escuchado también como banda sonora. María José Llergo, India Martínez y Niña Pastori han interpretado la mítica canción popularizada por María Jiménez. Y el lema también ha resonado en la alfombra fucsia desde antes de que comenzara la gala. El espacio se ha llenado de pai-páis con el reclamo que ha repartido la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) para concienciar a todos los profesionales del sector de las situaciones de abuso de poder y violencia sexual que sufren las víctimas.

Al lado de las víctimas

Mujeres y hombres se han posicionado al lado de las afectadas. El director de cine Pedro Almodóvar ha condenado fervorosamente las últimas acusaciones a sus compañeros de profesión. "Todo el país se ha solidarizado con las víctimas y espero que el ministerio que corresponda les dé todo tipo de apoyo psicológico y legal", ha dicho Almodóvar. Por su parte, Penélope Cruz se ha preguntado por qué las víctimas deberían denunciar cuando "en la base de todo y lo que más está fallando es un sistema judicial". En la misma línea, la directora Isabel Coixet ha redundado en que los abusos son una cuestión que "trasciende el sector del cine", y llega a un "hartazgo general en todos los campos de la sociedad".