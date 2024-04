Este abril, la oferta en plataformas se distingue por su variedad: comedias románticas, películas aplaudidas en festivales, animación, cine de aventuras, documentales. Entre los títulos más destacados, 'Pared con pared', comedia romántica protagonizada por la cantante Aitana, el nuevo delirio de Zack Snyder ('Rebel Moon, Parte 2: La guerrera que deja marcas') y la monumental 'El árbol de las mariposas doradas', dirigida por el vietnamita An Pham Thien y premiada con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el festival de Cannes.

1.'Música', de Rudy Mancuso (Prime; 4 de abril)

Primer largometraje como director del estadounidense Rudy Mancuso, artista polifacético con muchísima presencia en internet. Se trata de una comedia romántica con la música y las fugas a la fantasía como materias primas.

El propio Mancuso encarna al protagonista, un músico que cruza sus pasos con una joven alegre y entusiasta (encarnada por la carismática Camila Mendes) que le hace replantearse su vida y sus prioridades.

2.'El árbol de las mariposas doradas', de An Pham Thien (Filmin; 5 de abril)

Monumental película, con el título original 'Under the Yellow Cocoon Shell', ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el festival de Cannes. Dirigida por el cineasta vietnamita An Pham Thien, es, entre muchas otras cosas, una experiencia sensorial apabullante y apasionante.

El protagonista debe llevar a su sobrino y el cuerpo de su cuñada, fallecida en un accidente, a su pueblo natal en el campo.

3.'La gran exclusiva (Scoop)', de Philip Martin (Netflix; 5 de abril)

Cruce de thriller y drama inspirado en hechos reales: la entrevista que la BBC, en concreto el programa 'Newsnight', realizó en 2019 al príncipe Andrés de Inglaterra, en la que se le preguntó por su relación con Jeffrey Epstein, investigado por abusos sexuales.

La película sigue los pasos del equipo periodístico que preparó la exclusiva y cuenta con Gillian Anderson ('Expediente X') en la piel de la presentadora que realizó la entrevista.

4.'Beyond Utopia', de Madeleine Gavin (Filmin; 5 de abril)

Ganador del premio del público en el festival de Sundance y nominado a un BAFTA, este impresionante documental de la cineasta Madeleine Gavin documenta la pesadilla que viven las familias que quieren salir de Corea del Norte y conseguir así su libertad.

Muy libre en su mezcla de materiales (archivo, entrevistas), impresiona sobre todo cuando muestra los vídeos realizados mediante cámara oculta.

5.Metalocalypse: Army of the Doomstar', de Brendon Small (HBO Max; 6 de abril)

Puesta de largo, en formato película de casi hora y media, de la serie de culto 'Metalo-calypse' (2006-2013). Se trata de una película de animación destinada al público adulto que cuenta una nueva aventura de los protagonistas de la serie, los Dethklok, una banda de death metal.

Nathan Explosion, su líder, deberá salvar a sus compañeros y enfrentarse a un particular Apocalipsis.

6.'Pared con pared', de Patricia Font (Netflix; 12 de abril)

Comedia romántica con un reclamo indiscutiblemente atractivo: está protagonizada por Aitana. La popular cantante da vida a Valentina, una pianista que se prepara para una audición, algo que desesperará a su vecino (Fernando Guallar), que trabaja en casa y no puede concentrarse con la música.

Dirigida por Patricia Font ('El maestro que prometió el mar'), es el 'remake' de una película francesa.

7.'Michel Gondry: Hazlo tú mismo', de François Nemeta (Filmin; 12 de abril)

Documental que repasa la trayectoria y profundiza en la obra del artista y cineasta francés Michel Gondry, figura clave del videoclip y director de películas del brillo y la importancia de '¡Olvídate de mí!' (2004) y 'La ciencia del sueño' (2006). Estructurado en torno a una entrevista central con Gondry, cuenta con el testimonio de, entre otros, Björk, Jim Carrey, Kate Winslet, Spike Jonze, Jack White y The Chemical Brothers.

8.'Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas', de Zack Snyder (Netflix; 19 de abril)

Apenas cuatro meses después del estreno en Netflix de 'Rebel Moon (Parte 1): La niña del fuego' (2023), llega a la plataforma la continuación de la excesiva saga espacial imaginada por Zack Snyder, un cineasta que no suele provocar reacciones o emociones intermedias: o te gustan sus películas o no quieres verlas ni por equivocación.

La actriz Sofia Boutella vuelve a encarnar a Kora, la guerrera protagonista.

9.'Cinema Laika', de Veljko Vidak (Filmin; 26 de abril)

Documental sobre el proceso de construcción de una sala de cine en un pueblecito de Finlandia, concretamente en una antigua fundición abandonada. Los impulsores de esa sala son el escritor Mika Lätti y su amigo, nada menos que el director Aki Kaurismäki ('Fallen Leaves').

La película, que cuenta con la participación de Jim Jarmusch, documenta ese acontecimiento a la vez que explora la pasión de Kaurismäki por el cine.

10.'Metronom', de Alexandru Belc (Movistar+; 22 de abril)

Proyectado en la sección Un Certain Regard del festival de Cannes, 'Metronom' es un drama dirigido por el cineasta rumano Alexandru Belc.

Se trata de una historia de iniciación y descubrimiento ambientada en Bucarest, Rumanía, en 1972. Ana (Mara Bugarin), la protagonista, es una chica de 17 años que trata de asumir que su novio, un chico de su misma edad, tenga que irse a vivir a otro lugar.