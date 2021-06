'Suk Suk'

Dirección: Ray Yeung

Año: 2019

Estreno: 25 de junio de 2021

★★★★

El tercer largometraje del hongkonés Ray Yeung ofrece reflexiones tan sutiles como penetrantes sobre dilemas morales y problemas de discriminación derivados de la vejez y la sexualidad. Y para ello retrata a dos hombres gays que, a las puertas de la tercera edad, entablan una relación sentimental clandestina a espaldas de sus respectivas familias, y como consecuencia deben lidiar con todas las mentiras tras las que vivir dentro del armario les ha obligado a protegerse.

La película explora al detalle los cambios que el paso del tiempo impone sobre el modo de vivir la homosexualidad, especialmente en una sociedad no particularmente progresista al respecto. La relación central aviva sentimientos de amargura y reproche en sus dos protagonistas, conscientes de estar ante la que quizá sea su última oportunidad para ser honestos con su propia identidad pero también de que tal vez ya no les salga a cuenta hacerlo, especialmente considerando el confort y el refugio que la vida familiar tradicional les proporciona. Mientras los contempla, ‘Suk Suk’ en ningún momento cae en el cliché ni propone juicios o resoluciones simplistas, y no necesita recurrir al melodrama para demostrar con conmovedora claridad la soledad y el tormento emocional que los homosexuales de cierta edad y ciertas circunstancias culturales aún experimentan.