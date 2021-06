'La vida de los demás'

***

Dirección Mohammad Rasoulof

Intérpretes Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar

Duración 152 minutos

Estreno 25 de junio del 2021

Pocas películas de episodios a lo largo de la historia han sabido sortear bien el inconveniente que también afecta a esta producción iraní galardonada con el Oso de Oro en el festival de Berlín del 2020. Son muy pocas, por no decir casi ninguna, las que resultan equilibradas y homogéneas. Siempre hay algún episodio que desentona, o dos que no están al mismo nivel que el resto. En ‘La vida de los demás’, la primera de las cuatro historias es magnífica. Las otras tres no están en idéntica sintonía.

El filme tiene un tema común: la pena de muerte y, a partir de aquí, distintas situaciones y vivencias sometidas a la tiranía de una dictadura política. Mohammad Rasoulof desborda ingenio, y sutilidad, en ese espléndido primer episodio en el que vemos el día a día de un individuo, filmado en plano-secuencia dentro del automóvil, viéndose con su madre, la relación con su esposa y la hija, las rutinas asumidas, hasta un final no por intuido menos brutal. Las otras tres historias varían de estilo y resultan más acomodadas tanto formal como argumentalmente.

En todo caso, ‘La vida de los demás’ vale la pena por esa media hora inicial. Quizá de ser el último de los episodios, el conjunto dejaría un mejor sabor de boca. Tal como está montada, al concluir la película toca recordar lo bien que empezó.