Puede que las referencias que utiliza Víctor Erice en su última película –la canción de Dean Martin en ‘Río Bravo’, el cine de Josef von Sternberg, la cita a Dreyer– no estén al orden del día de las nuevas generaciones de espectadores, pero nadie hace cine pensando solo en un tipo de público, así que el director ha volcado su experiencia y su forma de ver el cine, el de antes, el que ha hecho él y el actual, en una película que es una reflexión entre lúcida y amarga sobre la pervivencia de las imágenes. La historia nace de una búsqueda, la que realiza un cineasta –alter ego de Erice– a la búsqueda del actor que desapareció dejando inconclusa la película que ambos estaban rodando. Es como si Erice buscara las imágenes que no pudo hacer de ‘El sur’ o su adaptación frustrada de ‘El embrujo de Shanghai’, no el de Sternberg, el de Juan Marsé.

Siendo una película lírica y profundamente melancólica, ‘Cerrar los ojos’ es también el gesto activo de un director que se niega a dejar el cine. De hecho, ha seguido rodando bastante, aunque en distintos formatos, en sus largos periodos de no presencia en las salas comerciales. Y en su filme vuelve a aparecer Ana Torrent, y a través de su nombre y su mirada se conectan filmes, épocas y estados de ánimo. ‘Soy Ana’, dice dos veces su personaje, la hija del desaparecido, dos planos y un fundido a negro que concentran buena parte del legado fílmico del autor.