Casi todas las comedias de Éric Toledano y Olivier Nakache -’Intocable’ (2011)- se basan en la alianza entre opuestos, o en plantear las diferencias entre dos extremos y luego pretender que son fácilmente eliminables. Su octava película, en concreto, enfrenta el consumismo con el anticonsumismo y a quienes luchan por salvar el mundo con quienes solo piensan en salvar su propio cuello, y para ello acompaña a dos tipos ahogados por las deudas que creen encontrar una ingeniosa solución a sus dificultades financieras enrolándose en una organización ecologista. A la hora de desarrollar esa premisa, en todo caso, los directores quedan atrapados en el conflicto entre su interés en hacer humor y su voluntad de exhibir compromiso social.

Lo cierto es que a ‘Un año difícil’ todo parece darle lo mismo. Por un lado, no respeta a ninguno de sus personajes: a los activistas los convierte en meras caricaturas, y de quienes sufren la pobreza sugiere que se lo han buscado ellos mismos; por el otro, habla de asuntos como el duelo, la depresión, el suicidio y la ludopatía sin otro propósito que reducirlos a chistes, no especialmente inspirados. Entretanto, al no tener nada sensato que decir sobre el mundo actual, Toledano y Nakache prefieren enredarse en un romance que no resulta creíble ni un instante y se van adentrando cada vez más en el terreno del absurdo a bordo de él de camino a un clímax en el que, de repente, proponen la posibilidad de una utopía poscapitalista. No cuela.