Estrenos de cine
Crítica de 'El cautivo': Cervantes antes del Quijote
Quim Casas
‘El cautivo’
Año: 2025
Dirección: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán
Estreno: 12/9/2025
★★
No deja de ser curiosa la inclinación de Alejandro Amenábar hacia personajes históricos después de haber sorprendido en sus inicios con una habilidosa lectura de los códigos del terror y el fantástico en ‘Tesis’, ‘Abre los ojos’ y ‘Los otros’. El exitazo de ‘Mar adentro’ le hizo contemplar otros lícitos horizontes, pero salvo en aislados filmes como ‘Regresión’, no ha vuelto al género del que surgió y ha preferido lanzar sus redes cinematográficos sobre personajes como Miguel de Unamuno –en ‘Mientras dure la guerra’– y ahora Miguel de Cervantes.
‘El cautivo’ no es un ‘biopic’, sino una fantasía (provocadora, polémica si se quiere) ambientada en la cárcel de Argel a la que llega el joven Cervantes tras ser capturado por los corsarios árabes. Haciendo suya la idea de ‘Las 1001 noches’, el protagonista salva la vida explicando historias a sus compañeros que se convierten también en fascinantes relatos para el Bajá de Argel. Amenábar cuenta la relación amorosa entre los dos, las tensiones entre los reclusos –soldados, archiveros, frailes, inquisidores– y pierde de vista aquello que da fuerza al filme en su primera mitad: el cuento, el relato, la invención, como motor de todas las cosas, con elementos relacionados con las posteriores aventuras del quijotesco caballero de ficción.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros
- Los tontos del perrito
- El creador de 'marichocho' se suma al 'boom' de la plaza Marrón de Cáceres
- La Junta de Extremadura adjudica de forma directa y obligatoria las 223 rutas del transporte escolar sin cubrir
- Estos son los municipios de Cáceres que tienen deuda pública
- El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
- El caso de la presunta estafa en el IES Al Qázeres continúa en instrucción
- El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro