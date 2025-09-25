Estrenos de cine
Crítica de 'Los lazos que nos unen': la directora francesa Carine Tardieu explora modelos no convencionales de maternidad, paternidad y familia
Desirée de Fez
'Los lazos que nos unen'
Año: 2024
Directora: Carine Tardieu.
Reparto: Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, Raphaël Quenard, Vimala Pons, César Botti, Catherine Mouchet y Marie-Christine Barrault.
Estreno: 26/09/25
★★★
Hay una película del director francés Emanuel Mouret cuyo título captura la esencia de su filmografía y también sería perfecto para este filme de la cineasta Carine Tardieu: 'Las cosas que decimos, las cosas que hacemos' (2020). Sobre esa contradicción tan humana, la que nos lleva a veces a hacer y decir las cosas en sentidos opuestos, se levanta 'Los lazos que nos unen', película estrenada en la Sección Oficial del festival de Venecia el pasado año.
Valeria Bruni Tedeschi encarna a la protagonista, una mujer soltera, encargada de una librería feminista, cuya visión de la maternidad y su idea familia se tambalea al entrar en su vida un vecino viudo (Pio Marmaï) con dos hijos muy pequeños. Quizá por su base literaria, una novela de la francesa Alice Ferney, 'Los lazos que nos unen' resulta algo dispersa al abrir demasiados frentes; se desenfoca cuando se aleja de la trama principal para perfilar a los secundarios. Sin embargo, crece cuando se centra en la relación entre la protagonista y su vecino.
Tardieu plantea en su película esencialmente dos temas: la familia y la maternidad no convencionales. Los explora con inteligencia, delicadeza, humor y una emoción ajustada, reflejando en todo momento esa naturaleza contradictoria que nos hace querer y hacer cosas distintas. Se apoya para ello en una escritura muy fina, unas interpretaciones llenas de verdad y una dirección que fluye con naturalidad y elegancia.
