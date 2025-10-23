Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crítica de 'Springsteen: Deliver me from nowhere': un filme sobre el Bruce Springsteen más oscuro y tormentoso

El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’

Jeremy Allen White, en una imagen de 'Springsteen: deliver me from nowhere'.

Jeremy Allen White, en una imagen de 'Springsteen: deliver me from nowhere'. / Archivo

Quim Casas

Barcelona

'Springsteen: Deliver me from nowhere'

Año: 2025

Dirección: Scott Cooper

Intérpretes: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Odessa Young

Estreno: 24/10/2025

★★★

Aunque habla de un breve periodo en la vida de Bruce Springsteen, el filme de Scott Cooper se ciñe a los modos clásicos del ‘biopic’ de artista torturado. Cuatro o cinco secuencias en retrospectiva, filmadas en blanco y negro y ambientadas en Nueva Jersey en 1957, explican la relación del pequeño Bruce con su padre, a quien Stephen Graham otorga la esperada imagen del progenitor alcoholizado, violento y opresor. Muchos de los traumas del autor de ‘Born in the U.S.A.’, más un sentimiento de culpa, surgen de ahí, y el periodo comprendido entre el final de la exitosa gira de presentación de ‘The river’, en 1981, y la compleja gestación del álbum ‘Nebraska’, en 1982, sirvió para que Springsteen se enfrentará a sus fantasmas y más o menos, según la película, los resolviera.

El filme está lleno de clichés de melodrama de superación y reconciliación, pero resulta muy interesante, y útil, cuando explica de manera minuciosa todo el proceso de grabación ‘lo fi’ del oscuro e intimista ‘Nebraska’, la obra con la que Springsteen desafió las reglas de la industria discográfica y se desafió a sí mismo. Jeremy Allen White cumple como el torturado Springsteen que ve ‘Malas calles’, escucha a Suicide y lee a Flannery O’Connor, pero el director no le limita ni corrige algunos tics innecesarios.

