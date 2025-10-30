Estrenos de cine
Crítica de la película 'Esa cosa con alas': Benedict Cumberbatch sucumbe al peso de una metáfora
Tras usar sus primeros 30 minutos contemplando cómo un padre recién enviudado recibe la visita de un cuervo gigante y parlante que toma el control de su cuerpo, se burla de su sufrimiento y ejerce la violencia sobre él y sus hijos
Nando Salvà
Como tan claro dejó Jennifer Kent en su primer largometraje, ‘Babadook’ (2014), los mecanismos del cine de terror pueden funcionar a la perfección para convocar manifestaciones físicas del duelo por la pérdida de un ser querido. Para su uso eficaz, eso sí, es importante evitar la tosquedad y la monotonía que ‘Esa cosa con alas’ aqueja mientras subraya una y otra vez la carga metafórica de su premisa sin molestarse mientras tanto en desarrollar una trama mínimamente sustanciosa a través de la que explorarla.
'Esa cosa con alas'
Director: Dylan Southern
Reparto: Benedict Cumberbatch, Richard Boxall, Henry Boxall, Eric Lampaert
Año: 2025
Estreno: 31 de octubre de 2025
★★
Tras usar sus primeros 30 minutos contemplando cómo un padre recién enviudado recibe la visita de un cuervo gigante y parlante que toma el control de su cuerpo, se burla de su sufrimiento y ejerce la violencia sobre él y sus hijos, la película dedica el resto de su metraje a acumular escenas aparentemente inconexas entre sí durante las que no otorga a ninguno de ellos más función que la de ejercer de meros significantes de tristeza, miedo y rabia.
Gradualmente, y abusando de jerigonza terapéutica, el director Dylan Southern va convirtiendo la interacción entre el dañado progenitor y la bestia alada en algo parecido a una sesión psicoanalítica, pero al mismo tiempo insiste en buscar el susto de una forma tan exagerada y calculada que tan solo genera irritación. El dolor y la desesperación agónicos que el actor Benedict Cumberbatch transmite desde el centro de la película casi logran rescatarla de la deriva. Casi.
