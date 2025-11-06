Estreno de cine
Crítica de 'Dos forajidos' (Rust), un wéstern estigmatizado por la muerte de su directora de fotografía en pleno rodaje
Quim Casas
'Dos forajidos'
Dirección: Joe Souza
Intérpretes: Alec Baldwin, Josh Hopkins, Patrick Scott McDermott
Estreno: 5/11/2025
Puntuación: ★★★
‘Dos forajidos’ es algo más que un correcto wéstern que pasará a la historia por la desgraciada muerte en el rodaje de su directora de fotografía, Halyna Hutchins, a quien está dedicada la película: Hutchins falleció a causa de un disparo efectuado por Alec Baldwin, protagonista del filme, con un revólver que debería haber contenido balas de fogueo. Ocurrió en 2021 y ahora se estrena, lo que ya es mucho, este interesante intento de restituir algunos aspectos clásicos del cine del Oeste con ciertos toques de modernidad. Ambientada en Wyoming, en 1882, narra el viaje a la fuerza que realiza un adolescente, acusado del homicidio de un vecino y condenado a la horca, y su abuelo, un tipo parco en palabras que aparece para rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro.
El abuelo y el nieto, que no se conocían, más unos buscavidas, varios cazarrecompensas y un alguacil atormentado por la enfermedad de su hijo, conforman la hosca y nihilista tipología del relato. Pese a la violencia que entraña, filmada de manera muy seca, nada efectista ni gratuita, ‘Dos forajidos’ es un wéstern planteado con considerable serenidad formal. Buena parte de las situaciones han sido rodadas mayoritariamente en penumbra, a contraluz o al anochecer, a la búsqueda de un cierto naturalismo perdido en el género.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las lluvias torrenciales en Cáceres afectan a la zona de la estación de bus: el agua arrastra a coches y autobuses, pero no hay que lamentar heridos
- Fotogalería | Una tromba de agua inunda la zona de la estación de autobuses de Cáceres
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Una diferencia de 20 km/h puede ser fatal', el accidente de la Ronda Norte de Cáceres despierta una vieja pregunta: ¿se circula demasiado lento o demasiado rápido?
- Comercios de La Madrila temen al nuevo supermercado que está por llegar al local que ocupó 'El País de Ni' y 'Camelot'
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Rafa Mateos impulsa su primera gran rehabilitación comercial del centro histórico de Cáceres con una inversión de 400.000 euros
- En solo media hora el cielo descarga en Cáceres 18 litros por metro cuadrado en una 'tromba de agua muy difícil de controlar